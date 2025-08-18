"Yerli ve milli" sosyal ağ Next Sosyal'e ilgi artıyor: Next Sosyal girişiyle ilgili bilgiler
Türkiye’nin "yerli ve milli" sosyal medya girişimi Next Sosyal, kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı. Kullanıcılarına reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız bir içerik akışı sunmayı hedefleyen platform, açılışının ardından kısa sürede yüzbinlerce üyeye ulaştı.
Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine çekti. T3 Vakfı ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen platform, reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız içerik akışıyla öne çıkıyor. Kullanıcıların paylaşımlarını kronolojik sırayla görebildiği uygulama, aynı zamanda T3 AI ile içeriklere hızlı yanıt ve çok dilli destek sağlıyor.