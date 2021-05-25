Yeşil bir dünya için elektrikli otomobiller gerekli, ancak dünya için bir bedeli olacak

SADECE İNGİLTERE'NİN TAMAMEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE GEÇMESİ İÇİN DÜNYADAKİ MEVCUT KOBALT ÜRETİMİNİN İKİYE KATLANMASI GEREKİYOR

Örneğin İngiltere, tüm yeni arabaların 2030'dan itibaren elektrikli olmasını istiyor. Ancak İngiltere'nin 31,5 milyon benzinli ve dizel aracını ortadan kaldırılıp pilli elektrikli filoya geçmesi için tahmini olarak 207 bin 900 ton kobalt, 264 bin 600 ton lityum karbonat, 7 bin 200 ton neodim ve disprosyum ve 2 milyon 362 bin ,500 ton bakıra ihtiyacı var. Bu rakamlar, dünyadaki mevcut yıllık kobalt üretiminin (pil elektrotlarında kullanılır) iki katı, neodimyum üretimi (elektrik motoru mıknatısları yapmak için) ve lityum üretiminin (pil elektroliti) dörtte üçüne tekabül ediyor.