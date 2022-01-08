Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek

26 Mayıs gün doğumu öncesi doğu ve güneydoğu gökyüzünde Venüs, Jüpiter, Mars ve Satürn. 23 Haziran gün doğumunda doğu ve güney yönünde Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. 1 Temmuz gün doğumunda doğu ufkunda Merkür ve Venüs, 19 Temmuz gece yarısında doğu yönünde Jüpiter. 19 Ağustos gün doğumunda güney gökyüzünde Mars ve Jüpiter. 30 Eylül gece yarısında güney gökyüzünde Jüpiter ve Satürn.

7 Ekim gün batımında doğu ufkunda Jüpiter ve Satürn. 11 Kasım gece yarısında doğu yönünde Mars, 30 Kasım gün batımında güney ufkunda Jüpiter ve Satürn. 31 Aralık gün batımında tüm parlak gezegenler ve Ay gökyüzünde Mars, Ay, Jüpiter, Satürn, Venüs ve Merkür."