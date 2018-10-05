Yılda 11 milyon kazanan YouTuber'dan yeni proje

1 Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

2 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

3 Ryan ismindeki 7 yaşındaki çocuk, Google'ın video servisi YouTube üzerinde oyuncak değerlendirmesi yaptığı Ryan ToysReview isimli kanalıyla her yıl 11 milyon dolar kazanıyor.

4 Henüz 7 yaşında milyoner olan çocuk YouTuber yeni projesini milyonlarca takipçisi ile paylaştı.

5 Dünyaca ünlü Toys R Us ile milyon dolarlık anlaşmaları bulunan ve Wallmart'ın satın alımı sonrasında bu anlaşmayı kendileriyle devam ettiren Ryan ToysReview, yine Wallmart ortaklığında kendi yüzünün oyuncak olacağı bir girişime imza atıyor.

6 Geçtiğimiz aylardan beri Ryan's World Toys (Ryan'ın Dünyası Oyuncakları) serisiyle inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Wallmart, yakın bir süre içerisinde Ryan'ın kendisinin model alındığı oyuncaklar üretecek.

7 Peki Ryan, bu yaşında nasıl milyoner oldu? İşte çocuk Youtuber'ın başarı hikayesi...

8 4 yaşındayken oyuncak videoları izlemeye başlayan genç Youtuber bu hobisini paraya çevirdi.

9 Henüz 1. sınıfa giden Ryan, 3 senedir YouTube'da oyuncak incelemeleri yapıyor.

10 2015'te yayına başlayan kanlda neredeyse her gün bir oyuncak değerlendirme videosu yayınlanıyor.

11 10 milyondan fazla takipçisi olan kanalın sadece Reklam gelirinden aylık yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.