Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı

KUYRUKLU YILDIZ İLHAM OLDU

Ayrıca, 2021'in önemli astronomik keşiflerinden biri olan kuyruklu yıldız Comet Leonard G.J. de fotoğrafçılara ilham oldu. Leonard, 12 Aralık 2021'de Dünya'nın yanından en yakın geçişini yaptı ve yılın en parlak kuyruklu yıldızı oldu.

Fotoğraf: Yang Suite