Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı

Samanyolu'nun yükselişi, galaksilerin çarpışması ve gece gökyüzünde dans eden Kuzey Işıkları’nın büyüleyici manzaraları, bu yılki Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında kısa listeye alındı. Yarışmaya 67 ülkeden hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar 3 binden fazla fotoğraf gönderdi.

İşte Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda öne çıkan fotoğraflar...

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 15:13

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 1

İngiltere’de yer alan Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından her yıl düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kısa listeye alınan manzaralar arasında Glastonbury Tor'un arkasında yükselen Ay ve Tibet'teki dünyanın en yüksek ulusal otoyolu üzerinden yansıyan Samanyolu'nun ışıkları yer aldı.

Fotoğraf: Hannah Rockford

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 2

KUYRUKLU YILDIZ İLHAM OLDU

Ayrıca, 2021'in önemli astronomik keşiflerinden  biri olan kuyruklu yıldız Comet Leonard G.J. de fotoğrafçılara ilham oldu. Leonard, 12 Aralık 2021'de Dünya'nın yanından en yakın geçişini yaptı ve yılın en parlak kuyruklu yıldızı oldu.

Fotoğraf: Yang Suite

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 3

Organizatörler, Lionel Majzik tarafından Namibya'da çekilen bir fotoğraf da dahil olmak üzere, “Gezegenler, Kuyruklu Yıldızlar ve Asteroitler” kategorisine yapılan başvuruların neredeyse dörtte birinin bu kuyruklu yıldıza odaklandığını söyledi.

Fotoğraf: Lionel Majzik

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 4

Diğer taraftan, bu yıl bazı katılımcılar arasında öne çıkan temalardan biri de ışık kirliliğinin astrofotografi üzerindeki etkisiydi.

Fotoğraf: Peter Ward

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 5

Sean Goebel, ışık kirliliğini dağıtan ve net bir görüş sağlayan bir kış fırtınası sayesinde, Los Angeles silüetiyle aynı hizada olan ayın görüntüsünü yakalayabildi. 

Fotoğraf: Sean Goebel

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 6

Öte yandan,yarışmanın kazananları 15 Eylül'de özel bir çevrimiçi ödül töreninde açıklanacak. 

Fotoğraf: Flavio Fortunato

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 7

Kazanan fotoğraflar, 17 Eylül'den itibaren Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi'ndeki bir sergide, kısa listeye kalan en iyi fotoğraflardan  bazılarıyla birlikte sergilenecek.

Fotoğraf: Shane Turgeon

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 8

Fotoğraf: Alessandro Ravagnin

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 9

Fotoğraf:Marcin Zazaj

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 10

Fotoğraf: Mihail Minkow

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 11

Fotoğraf: Gen Kiryu

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 12

Fotoğraf: David Loose

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 13

Fotoğraf: Damian Peach

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 14

Fotoğraf: Vikas Chander

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 15

Fotoğraf: Jake Mosher

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı - 16

Fotoğraf: Derek Horlock

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