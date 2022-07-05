Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda adaylar açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 15:13
İngiltere’de yer alan Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından her yıl düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması’nda kısa listeye alınan manzaralar arasında Glastonbury Tor'un arkasında yükselen Ay ve Tibet'teki dünyanın en yüksek ulusal otoyolu üzerinden yansıyan Samanyolu'nun ışıkları yer aldı.
Fotoğraf: Hannah Rockford
Ayrıca, 2021'in önemli astronomik keşiflerinden biri olan kuyruklu yıldız Comet Leonard G.J. de fotoğrafçılara ilham oldu. Leonard, 12 Aralık 2021'de Dünya'nın yanından en yakın geçişini yaptı ve yılın en parlak kuyruklu yıldızı oldu.
Fotoğraf: Yang Suite
Organizatörler, Lionel Majzik tarafından Namibya'da çekilen bir fotoğraf da dahil olmak üzere, “Gezegenler, Kuyruklu Yıldızlar ve Asteroitler” kategorisine yapılan başvuruların neredeyse dörtte birinin bu kuyruklu yıldıza odaklandığını söyledi.
Fotoğraf: Lionel Majzik
Diğer taraftan, bu yıl bazı katılımcılar arasında öne çıkan temalardan biri de ışık kirliliğinin astrofotografi üzerindeki etkisiydi.
Fotoğraf: Peter Ward
Sean Goebel, ışık kirliliğini dağıtan ve net bir görüş sağlayan bir kış fırtınası sayesinde, Los Angeles silüetiyle aynı hizada olan ayın görüntüsünü yakalayabildi.
Fotoğraf: Sean Goebel
Öte yandan,yarışmanın kazananları 15 Eylül'de özel bir çevrimiçi ödül töreninde açıklanacak.
Fotoğraf: Flavio Fortunato
Kazanan fotoğraflar, 17 Eylül'den itibaren Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi'ndeki bir sergide, kısa listeye kalan en iyi fotoğraflardan bazılarıyla birlikte sergilenecek.
Fotoğraf: Shane Turgeon
Fotoğraf: Alessandro Ravagnin
Fotoğraf:Marcin Zazaj
Fotoğraf: Mihail Minkow
Fotoğraf: Gen Kiryu
Fotoğraf: David Loose
Fotoğraf: Damian Peach
Fotoğraf: Vikas Chander
Fotoğraf: Jake Mosher
Fotoğraf: Derek Horlock