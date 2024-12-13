Yılın en görkemli gökyüzü olayı: Geminid meteor yağmuru bu gece başlıyor!

EN UYGUN GÖZLEM ZAMANI

Geminid meteor yağmuru 4 Aralık’tan beri görülebiliyor ve 20 Aralık’a kadar devam edecek. Ancak en yoğun anları, cuma akşamı gün batımından itibaren başlayarak cumartesi sabahına kadar sürecek. Gözlem için gece karanlığının çöktüğü 17.00 ile şafak vakti arasındaki saatler en ideal zaman dilimi.