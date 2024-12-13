Yılın en görkemli gökyüzü olayı: Geminid meteor yağmuru bu gece başlıyor!
Bu hafta sonu, gökyüzü meraklılarını büyüleyecek bir doğa olayı gerçekleşiyor. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen etkileyici meteor yağmuru cuma gecesi ve cumartesi sabahı zirve yapacak. Türkiye genelinde çıplak gözle izlenebilecek gökyüzü şöleni, ne zaman ve nerede izlenebilir?
Yılın son meteor yağmuru Geminid meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
Cuma ve cumartesi zirveye ulaşacak olan Geminid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenebilir?