Yılın en iyi oyunları belli oluyor: The Game Awards 2024 ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenecek?

THE GAME AWARDS NE ZAMAN?

Ayrıca, etkinlikte yeni oyun duyuruları, fragmanlar ve dünya prömiyerleri de yer alır. Oyun dünyasından tanınmış isimler, geliştiriciler, yayıncılar ve içerik üreticileri bu törene katılarak ödülleri sunar veya alır.

The Game Awards, bu yıl Türkiye saati ile 13 Aralık gecesi 03.00'da oyunseverler ile buluşacak. Sunumun ilk saatleri açılış seromonisine ev sahipliği yapacak.