Yılın en iyi oyunları belli oluyor: The Game Awards 2024 ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenecek?
The Game Awards, oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak bu yıl da oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Canlı yayınlanacak olan etkinlikte, yıl boyunca piyasaya sürülen en iyi oyunlar çeşitli kategorilerde yarışacak. Her kategorideki en iyi yapımlar, hem jüri üyelerinin hem de oyuncuların oylarıyla belirlenecek ve kazananlar prestijli ödüllerin sahibi olacak. Peki, The Game Awards 2024 ne zaman?
The Game Awards video oyun endüstrisinin en prestijli ödül törenlerinden biridir. Her yıl düzenlenen bu etkinlik, yıl boyunca çıkmış en iyi oyunları ve oyun sektöründeki önemli başarıları kutlar. Tören sırasında "Yılın Oyunu," "En İyi Sanat Yönetimi," "En İyi Oyun Yönetimi," ve "En İyi Bağımsız Oyun" gibi birçok kategoride ödüller verilir.