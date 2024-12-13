Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu

Video oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan The Game Awards 2024, dün gece gerçekleşen görkemli törenle yılın en iyi oyunlarını ödüllendirdi. İşte The Game Awards 2024'te ödül kazanan tüm oyunlar.

Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu - 1

The Game Awards, oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak bu yıl da oyunseverlerle buluştu.

Canlı yayınlanan etkinlikte, yıl boyunca piyasaya sürülen en iyi oyunlar çeşitli kategorilerde yarıştı.

Her kategorideki en iyi yapımlar, hem jüri üyelerinin hem de oyuncuların oylarıyla belirlendi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu - 2

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALDI

Ödül töreninde, Grammy ödüllü Amerikan müzik ikilisi Twenty One Pilots, Arcane dizisinin 2. sezonu için yaptığı "The Line" adlı şarkıyı seslendirdi.

Sahneye çıkanlar arasında Snoop Dogg da vardı. Ünlü rapçi "Thank You" ve "Gin and Juice" adlı parçalarıyla sahne aldı.

Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu - 3

Yılın oyunu ödülünü büyük bir farkla kazanan ASTRO BOT, geceye damgasını vuran oyun oldu.

The Game Awards 2024'te Öne Çıkan Diğer Kazananlar:

Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu - 4

En İyi Oyun Yönetmenliği: ASTRO BOT
En İyi Anlatı: Metaphor: ReFantanzio
En İyi Sanat Yönetmenliği: Metaphor: ReFantazio
En İyi Müzik ve Beste: Final Fantasy VII Rebirth
En İyi Ses Tasarımı: Senua’s Saga: Hellblade 2

Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu - 5

En İyi Performans: Melina Juergens (Senua’s Saga: Hellblade 2)
Erişilebilirlikte Yenilik: Prince of Persia: The Lost Crown
Etkisi Yüksek Oyunlar: Neva
En İyi Devam Eden: Helldivers 2
En İyi Topluluk Desteği: Baldur’s Gate 3

Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu - 6

En İyi Bağımsız Geliştirici: Balatro
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun:Balatro
En İyi Mobil Oyun: Balatro
En İyi VR/AR Oyun: Batman: Arkham Shadow
En İyi Aksiyon Oyunu: Black Myth: Wukong

Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu - 7

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: "En İyi RPG" kategorisi
En İyi Dövüş Oyunu: Tekken 8
En İyi Aile Oyunu: ASTRO BOT
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu: Frostpunk 2
En İyi Spor/Yarış Oyunu: EA Sports FC 25
En İyi Çok Oyunculu Oyun: Helldivers 2

Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu - 8

En İyi Uyarlama: Fallout
En Çok Beklenen Oyun: Grand Theft Auto VI
Yılın İçerik Üreticisi: CaseOh
En İyi E-spor Oyunu: League of Legends
En İyi E-spor Oyuncusu: Faker – Lee Sang-hyeok
En İyi E-spor Takımı: T1 (League of Legends)

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