Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu
Video oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan The Game Awards 2024, dün gece gerçekleşen görkemli törenle yılın en iyi oyunlarını ödüllendirdi. İşte The Game Awards 2024'te ödül kazanan tüm oyunlar.
The Game Awards, oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak bu yıl da oyunseverlerle buluştu.
Canlı yayınlanan etkinlikte, yıl boyunca piyasaya sürülen en iyi oyunlar çeşitli kategorilerde yarıştı.
Her kategorideki en iyi yapımlar, hem jüri üyelerinin hem de oyuncuların oylarıyla belirlendi.