Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALDI

Ödül töreninde, Grammy ödüllü Amerikan müzik ikilisi Twenty One Pilots, Arcane dizisinin 2. sezonu için yaptığı "The Line" adlı şarkıyı seslendirdi.

Sahneye çıkanlar arasında Snoop Dogg da vardı. Ünlü rapçi "Thank You" ve "Gin and Juice" adlı parçalarıyla sahne aldı.