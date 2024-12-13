Yılın oyunu belli oldu: 2024 Game Awards ödülleri sahiplerini buldu

The Game Awards, oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak bu yıl da oyunseverlerle buluştu.

Canlı yayınlanan etkinlikte, yıl boyunca piyasaya sürülen en iyi oyunlar çeşitli kategorilerde yarıştı.

Her kategorideki en iyi yapımlar, hem jüri üyelerinin hem de oyuncuların oylarıyla belirlendi.