Yılın son Süper Ay'ı: Türkiye'den "Kunduz Dolunayı" manzaraları
05.11.2025 23:12
Anadolu Ajansı, İHA
2025 yılının son Süper Ay’ı olan "Kunduz Dolunayı" bugün Türkiye'nin birçok bölgesinden görüntülendi. Ay, Türkiye saatiyle 16.20 civarında tam dolunay evresine ulaştı. İşte Türkiye'den Süper Ay manzaraları...
Yılın son Süper Ay’ı olan Kunduz Dolunayı bugün akşam üstü tam dolunay evresine ulaştı. Bu sırada Ay, Dünya’ya en yakın konuma geldiği için normalden daha büyük ve daha parlak göründü.
ANKARA KALESİ
Gün batımının ardından, özellikle 18.00’den sonra gökyüzü karardıkça Süper Ay etkisini daha net hissettirdi. Süper ay Türkiye'nin birçok bölgesinde muhteşem manzaralar oluşturdu…
ANKARA
Ankara'da akşam saatlerinde beliren, "Kunduz Ayı" olarak da adlandırılan dolunay şehrin dokusu ve Anıtkabir ile güzel görüntü oluşturdu.