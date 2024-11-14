Yılın son Süper Ay'ı yükseliyor! "Kunduz Dolunayı" tam parlaklığa ne zaman ulaşacak?

Bu hafta, 2024 yılının dört ardışık süper ayından sonuncusu olan "Kunduz Dolunayı" gökyüzünde parlayacak. 15 Kasım Cuma akşamı, Türkiye saatiyle 00.28’de tam parlaklığa ulaşacak olan dolunay, gökyüzü meraklıları için eşsiz bir manzara sunacak.

Dolunay, tam halini alacağı geceye kadar bir ya da iki gün öncesinden gözlemlenebilecek.