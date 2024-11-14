Yılın son Süper Ay'ı yükseliyor! "Kunduz Dolunayı" tam parlaklığa ne zaman ulaşacak?

Dört süper ayın ardından yılın son Süper Ay'ı bu hafta gözlemlenecek. 15 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek Kasım ayının dolunayı, "Kunduz Ayı" adıyla biliniyor.

Yılın son Süper Ay'ı yükseliyor! "Kunduz Dolunayı" tam parlaklığa ne zaman ulaşacak? - 1

Bu hafta, 2024 yılının dört ardışık süper ayından sonuncusu olan "Kunduz Dolunayı" gökyüzünde parlayacak. 15 Kasım Cuma akşamı, Türkiye saatiyle 00.28’de tam parlaklığa ulaşacak olan dolunay, gökyüzü meraklıları için eşsiz bir manzara sunacak.

Dolunay, tam halini alacağı geceye kadar bir ya da iki gün öncesinden gözlemlenebilecek. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yılın son Süper Ay'ı yükseliyor! "Kunduz Dolunayı" tam parlaklığa ne zaman ulaşacak? - 2

Bu dolunay, Boğa takımyıldızında yer alan Pleiades (Ülker) yıldız kümesiyle birlikte görülebilecek.

Ancak dolunayın parlaklığı, yıldız kümesinin tüm ayrıntılarını gözlemlemeyi zorlaştırabilir. Dolunayın yanı sıra, gökyüzü gözlemcileri dört gezegeni daha izleyebilecek.

Yılın son Süper Ay'ı yükseliyor! "Kunduz Dolunayı" tam parlaklığa ne zaman ulaşacak? - 3

AYNI ANDA GEZEGENLER GEÇİDİ

Gün batımından kısa süre sonra güneybatı yönünde Merkür belirecek, ancak kısa bir süre sonra ufkun altına inecek.

Ardından Venüs, güneybatıda daha yüksek bir konumda parlarken gece yarısına doğru güneyde soluk sarı renkte Satürn kendini gösterecek. Gece boyunca ise doğu yönünden Jüpiter ve Mars yükselerek gökyüzü şölenine eşlik edecek.

Yılın son Süper Ay'ı yükseliyor! "Kunduz Dolunayı" tam parlaklığa ne zaman ulaşacak? - 4

Bu yılki son süper ay olan Kunduz Dolunayı’nı kaçırmak istemeyenler, bir sonraki süper ay için uzun süre beklemek zorunda kalacak.

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