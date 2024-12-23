Yıllarca kapı stoperi olarak kullanıldı: Değerinin 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı
Romanya'da yaşlı bir kadının evinde yıllar boyu kapı stoperi olarak kullandığı taşın çok nadir bulunan bir Kehribar türü olduğu ortaya çıktı. Değeri tahmini 1,1 milyon dolar olan bu taş, bilim insanlarına Dünya'nın eski tarihini inceleme fırsatı sunarak antik geçmişe bir pencere araladı. Öte yandan Kehribar, Romanya'nın ulusal hazinesi olarak sınıflandırıldı.
Roman'ya Colti köyünde bir yaşlı kadın, dere yatağında bulduğu kızıl renkli bir taşı eve getirerek kapı stoperi olarak kullanmaya başladı.
Bu köy Buzau Nehri yakınlarında, yüzyılı aşkın süredir kehribar yataklarıyla tanınan bir bölgedir.
Yaşlı kadının 1991 yılında vefat etmesinin ardından mülk, akrabalarına miras olarak kaldı.