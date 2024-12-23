Yıllarca kapı stoperi olarak kullanıldı: Değerinin 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı

35 İLA 70 MİLYON YIL ARASINDA BİR YAŞA SAHİP

3,5 kilogram ağırlığındaki bu kehribar, 38 ila 70 milyon yıl arasında bir yaşa sahipti ve bugüne kadar keşfedilen en büyük bütün rumanit örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.