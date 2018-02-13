Yolcuların utandıran anlarını Instagram'dan deşifre ediyor

1 Air France uçağında bir yolcunun kaydettiği bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

2 Bir adam pantolonunu, ayakkabılarını ve çoraplarını çıkararak yolculuk boyunca bu şekilde gitti.

3 Bu anlara tanık olan başka bir yolcu ise yaşananları fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaştı.

4 Yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği uçak yolculuklarımızda ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimiz çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz.





5 Ancak hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen bu yolculara karşı can sıkıcı ve iğrenç kabul edilebilecek davranışlarını gösteren fotoğrafların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu oluşturuldu.

6 2013 yılında Passenger Shaming adı altında oluşturulan Facebook ve İnstagram hesaplarında uçak yolculukları sırasında yaşanması arzu edilmeyen bu mahcup edici anlar paylaşılıyor.

7 Bu sayede uçuşları, kural tanımayan kaba yolcular tarafından engellenen kişiler bu anları fotoğraflıyor ve Passenger Shaming platformlarında paylaşıyor.

8 HOSTESLER ONLARDAN NEFRET EDİYOR İngiliz Independent gazetesi farklı havayolu şirketlerinde görev alan uçuş personeli ile yaptığı mülakat sonrası hostesleri en çok irite eden yolcu davranışlarını belirlemişti.

9 Gazetede yer alan habere göre, hostesleri en çok rahatsız eden konuların başında kaba davranışlar, uçaklardaki tuvaletlerin kötü kullanılması kişisel hijyenine özen gösterilmemesi geldi.

10 Her gün çevresini rahatsız eden yolcular ile başa çıkmak zorunda olan hostesler, sevimsiz yolcuların fotoğraflarını sıklıkla sosyal medyada yayınlıyor.

11 Sürekli önündeki koltuğu tekmeleyenler, ilgisiz ebeveynler, uçuş görevlilerine kaba davranan yolcular ve yanındakileri rahatsız edecek kadar rahatlığından ödün vermeyenler listenin zirvesindeki yerlerini kimselere kaptırmıyor.

12 İşte eski bir hostes tarafından kurulan ve Rolling Stone dergisinin en iyi 100 Instagram sayfası listesinde kendisine yer bulan sosyal medya hesabının gözünden 'en nefret edilen yolcular'...

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51 Yolcuların utandıran anlarını Instagram'dan deşifre ediyor

52 SOSYAL MEDYANIN YENİ ÇILGINLIĞI: SAHTE GEZGİNLER Sosyal medya son günlerde ilginç bir akıma ev sahipliği yapıyor. Çin'de başlayan ve kısa sürede çeşitli platformlara yayınlan akımın adı sahte gezginler!