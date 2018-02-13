Yolcuların utandıran anlarını Instagram'dan deşifre ediyor
ntv.com.tr
Hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolculara karşı can sıkıcı ve iğrenç kabul edilebilecek davranışlarını gösteren fotoğrafların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu oluşturuldu.
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1Air France uçağında bir yolcunun kaydettiği bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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2Bir adam pantolonunu, ayakkabılarını ve çoraplarını çıkararak yolculuk boyunca bu şekilde gitti.
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3Bu anlara tanık olan başka bir yolcu ise yaşananları fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaştı.
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4Yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği uçak yolculuklarımızda ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimiz çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz.
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5Ancak hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen bu yolculara karşı can sıkıcı ve iğrenç kabul edilebilecek davranışlarını gösteren fotoğrafların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu oluşturuldu.
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62013 yılında Passenger Shaming adı altında oluşturulan Facebook ve İnstagram hesaplarında uçak yolculukları sırasında yaşanması arzu edilmeyen bu mahcup edici anlar paylaşılıyor.
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7Bu sayede uçuşları, kural tanımayan kaba yolcular tarafından engellenen kişiler bu anları fotoğraflıyor ve Passenger Shaming platformlarında paylaşıyor.
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HOSTESLER ONLARDAN NEFRET EDİYORİngiliz Independent gazetesi farklı havayolu şirketlerinde görev alan uçuş personeli ile yaptığı mülakat sonrası hostesleri en çok irite eden yolcu davranışlarını belirlemişti.
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9Gazetede yer alan habere göre, hostesleri en çok rahatsız eden konuların başında kaba davranışlar, uçaklardaki tuvaletlerin kötü kullanılması kişisel hijyenine özen gösterilmemesi geldi.
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10Her gün çevresini rahatsız eden yolcular ile başa çıkmak zorunda olan hostesler, sevimsiz yolcuların fotoğraflarını sıklıkla sosyal medyada yayınlıyor.
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11Sürekli önündeki koltuğu tekmeleyenler, ilgisiz ebeveynler, uçuş görevlilerine kaba davranan yolcular ve yanındakileri rahatsız edecek kadar rahatlığından ödün vermeyenler listenin zirvesindeki yerlerini kimselere kaptırmıyor.
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12İşte eski bir hostes tarafından kurulan ve Rolling Stone dergisinin en iyi 100 Instagram sayfası listesinde kendisine yer bulan sosyal medya hesabının gözünden 'en nefret edilen yolcular'...
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Yolcuların utandıran anlarını Instagram'dan deşifre ediyor
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SOSYAL MEDYANIN YENİ ÇILGINLIĞI: SAHTE GEZGİNLERSosyal medya son günlerde ilginç bir akıma ev sahipliği yapıyor. Çin'de başlayan ve kısa sürede çeşitli platformlara yayınlan akımın adı sahte gezginler!
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53Gündelik hayatlarından enstantaneler paylaşan kullanıcılar sosyal medya fenomenleri gibi sürekli seyahat ediyormuş gibi yapıyor ve ortaya bu kareler çıkıyor.