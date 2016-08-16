Yolun sonuna geldi (WhatsApp'tan önce o vardı)

1 31 Mayıs tarihinde kapatılması beklenen uygulamayla ilgili açıklama yapan platformun sahibi EMTEK, tüm çabalarına karşın kullanıcıların tercihi olamadıkları için üzgün olduklarını, yeni kullanıcıların diğer sohbet uygulamalarını daha yoğun bir şekilde kullandığını kaydetti.







2 Uygulamanın devre dışı kalmasıyla birlikte kurumsal sürüm aktif kalmaya devam edecek. Google Play Store veya App Store üzerinden BBM'in kurumsal sürümü ücretsiz olarak indirilebilecek; ancak altı ayda bir abonelik ücreti kullanıcıdan tahsil edilecek.

3 WhatsApp başta olmak üzere Facebook Messenger, WeChat, Skype, Viber ve Telegram sohbet uygulamaları arasında öne çıkarken, BBM ise bugüne kadar yaygınlaşma şansı bulamadı.

4 AKILLI TELEFONLARIN EVRİMİ Akıllı telefonlar 22 yaşında! Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cihazlar yüz milyonlarca insanın cebinde. Artık onların varlığı günlük rutinimizin bir parçası.

5 İLK AKILLI TELEFON Tarihin ilk akıllı telefonu Nokia 900 Communicator, 15 Ağustos 1996'da piyasaya çıktı. Kişisel bilgisayarların birçok özelliğine sahipti. Ofis yazılımı ve web tarayıcı yüklü cihaz, faks da çekebiliyordu. Fiyatı 800 dolardı.

6 Akıllı telefonlarına artık 'telefon' demeye dilimiz varmıyor. Birer internet ve multimedya terminali haline gelen bu cihazların ataları cep telefonları da en az onlar kadar hayatımızın içindeydiler.

7 İşte cep telefonlarının akıllı telefonlara evrimi...

8 Motorola DynaTAC 8000X - 1983 İlk taşınabilir ‘el telefonu’. Tam ismi ‘Motorola DynaTAC 8000X Mobile Phone System'.

9 Motorola MicroTAC 9800X – 1989 Gerçekten cebe girebilen ilk ‘cep telefonu’. Orta boy bir çanta büyüklüğündeki ağır araç telefonları da o zamanlar yaygın.

10 Motorola International 3200 – 1992 Tümüyle dijital ilk el telefonu.

11 Nokia 1011 – 1992 Seri olarak üretilen ilk GSM telefonu. Üretimi 1994’e kadar sürdü.

12 IBM Simon – 1993 İlk PDA/telefon kombinasyonu denemesi.

13 Motorola StarTac – 1996 ‘İstiridye’ kapaklı ilk cep telefonu.

14 Nokia 8810 – 1996 Kızaklı telefonların atalarından. Ergonomik tasarımıyla dikkat çekti, Matrix üçlemesinin ilkinde beyazperdeye çıktı.

15 Nokia 9000 Communicator – 1996 İlk akıllı telefon modellerinden. Intel 386 işlemcisi vardı.

16 Ericsson GH688 – 1996 Türkiye’de en çok tutulan ve klasikleşen modellerden. Sağlamlığı ve şeffaf tuşlarıyla fark yarattı.

17 Nokia 8210 – 1999 Yenilikçi tasarımı ve değiştirilebilir kapaklarıyla popüler oldu.

18 Nokia 7110- 1999 WAP tarayıcısı olan ilk cep telefonu.

19 Benefon Esc! – 1999 Dahili GPS modülü olan ilk telefon. Sadece Avrupa’da satıldı.

20 Samsung Uproar – 1999 MP3 çaları olan ilk cep telefonu.

21 Nokia 3210 – 1999 Dahili antenli, T9 metin tahmin özellikli telefon tarihin en popüler ürünlerinden. Toplam 160 milyon adet satıldı.

22 Ericsson R380 – 2000 Yarım kapağı açıldığında dev dokunmatik bir ekran aktive oluyordu.

23 Nokia 3310 – 2000 Avrupa’da çok popüler oldu, tüm dünyada 126 milyon adet satıldı.

24 Ericsson R320 – 2000 WAP tarayıcısı olan az sayıdaki telefonlardan.

25 Nokia 5510 – 2001 Tam qwerty klavyesi olan 5510'da müzik için de 64mb bellek ayrılmıştı.

26 Ericsson T39 – 2001 O zaman için son derece şık, hafif ve küçüktü. Bluetooth ilk kez bu telefonda karşımıza çıktı.

27 Ericsson T66 – 2001 Boyu oldukça kısaydı.

28 Nokia 7650 - 2002 Dahili kamerası olan ilk Nokia. Minority Report filminde arzı endam etti.

29 Sony Ericsson P800 - 2002 İş insanlarının bayıldığı bir üründü. Renkli dokunmatik ekranı ve 128MB belleği vardı.

30 Nokia N-Gage – 2003 Game Boy’a Nokia’nın yanıtı. Birkaç ödül de aldı ancak zaman içinde Nokia oyundan çekildi.

31 PalmOne Treo 600 – 2003 Telefon, PDA ve kamera özelliklerinin bir ‘iş telefonu’nda en başarılı birleşimlerinden oldu... Blackberry ve Nokia bayrağı devralıncaya kadar.

32 Nokia 6600 – 2003 Piyasaya çıktıktan kısa süre sonra fenomen haline gelen 6600, Symbian OS Series 60 platformunu kullanan telefonlar içinde en rağbet göreniydi. İleri teknoloji olarak görüldü, tombul tasarımı çok beğenildi, yüksek fiyatına karşın peynir ekmek gibi satıldı.

33 Blackberry Quark 6210 – 2003 Research In Motion firmasının ilk telefon-PDA entegrasyonu.

34 Nokia 1110 – 2005 Düşük fiyat kategorisinde en tutulan telefonlardandı. Gelişmekte olan ülkelerde çok sattı.

35 İlk iPhone

36 İlk yıllarda cebe sığmayacak 'el telefonu' olarak hayatımıza giren cihazlar küçülme trendine girdi ancak bu cihazlar günümüzde eski boyutlarına ulaştı.

37 AKILLI TELEFONLARIN NESLİ TÜKENİYOR Akıllanan cihazlar kervanının belki de hayatımıza en çok etki edeni olan akıllı telefonlar için ilginç bir uyarı geldi. Bilim insanları akıllı telefonlar için gerekli olan element ve maddelerin hızla azaldığı uyarısında bulundu.

38 Hızla azalan 90 elementten 30'unun akıllı telefonlarda kullanıldığının altını çizen araştırmacılar bu 30 element içinde galyum, arsenik, itriyum ve gümüşün bulunduğunu belirtti.