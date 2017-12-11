Yörüngedeki astronottan "felaket" paylaşımı
ntv.com.tr
ISS'de görev alan astronot Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
-
1
ISS'de görev alan NASA astronotu Ricky Arnold, Florence Kasırgasını yörüngeden fotoğrafladı.
ABD'nin olası bir felakete karşı son haftalarda geniş çaplı hazırlık yaptığı kasırganın kategorisi 3'ten 4'e çıkarılmıştı.
Yetkililer beklenenin aksine kasırganın büyük bir hasara neden olmayacağı görüşünde.
-
2
YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMIUluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
-
3NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
-
4
Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.
-
5Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.
-
6
GOOGLE'IN GÖZÜNDEN İSTANBUL'UN 32 YILLIK DEĞİŞİMİTeknoloji devi Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu 'timelapse' video özelliğine gelen güncelleme ile kullanıcılar artık dünyanın 1984 yılından bugüne kadar geçirdiği büyük değişimi izleyebiliyor.
(1984)
-
7
Bu özellik sayesinde İstanbul'un 32 yıllık değişimi de uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İşte İstanbul'un geçirdiği değişim...
(1985)
-
81986
-
91987
-
101988
-
111989
-
121990
-
131991
-
141992
-
151993
-
161994
-
171995
-
181996
-
191997
-
201998
-
211999
-
222000
-
232001
-
242002
-
252003
-
262004
-
272005
-
282006
-
292007
-
302008
-
312009
-
322010
-
332011
-
342012
-
352013
-
362014
-
372015
-
382016