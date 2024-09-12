Yörüngeleri değiştiren yıldız: Güneş Sistemi'nin düzenini ne bozdu?

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR YÖRÜNGE

Yıllardır süren araştırma ve gözlemlere göre bu cisimlerin yörüngelerinin daire yerine elipse daha yakın bir biçimde olduğu kaydedildi.

Gök cisimlerinin yörüngelerindeki bu tuhaflığı açıklamak üzere ortaya atılan popüler teorilerden biri, sistemde 9. bir gezegen olduğunu ileri sürüyor.