Yörüngeleri değiştiren yıldız: Güneş Sistemi'nin düzenini ne bozdu?
Yeni bir araştırma, Güneş'in başka bir yıldızla yakın bir karşılaşma yaşamış olabileceğini ve bu durumun Güneş Sistemi'nin dış kesimlerindeki gezegenlerin alışılmadık yörüngelerini açıklayabileceğini öne sürüyor. Bu durum aynı zamanda, Güneş Sistemi'nin dış gezegenlerinin neden iki farklı türde uyduya sahip olduğunu açıklayabilir.
GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN DIŞINDA NE VAR?
Güneş Sistemi'nin dış kısmında, Neptün'ün ötesinde binlerce gökcismi var.
Hatta gökbilimciler, çapı 100 kilometreden fazla on binlerce cismin Güneş'in etrafında döndüğünden şüpheleniyor.