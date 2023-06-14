YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi: 500 abone yeterli olacak
İçerik oluşturucuların oyundan, dünya turuna kadar aklınıza gelebilecek her türlü içerik ürettiği YouTube, İş Ortağı Programı kapsamında para kazanmak için şartlarda iyileştirmeye gidiyor. Peki YouTube'da para kazanmak için kaç aboneye sahip olmamız gerek? YouTube'da para kazanma şartları neler? İşte detaylar...
YouTube, içerik oluşturucusu olmak isteyenlerin merakla beklediği iyileştirmeyi gerçekleştirdi. Şirket para kazanmak için sağlanması gereken koşulları kolaylaştırdı.