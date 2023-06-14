YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi: 500 abone yeterli olacak

KOŞULLARI SAĞLAYANLAR BAŞVURABİLİR

İçerik üreticiler eğer yeni koşulları karşılarsa, YouTube İş Ortağı programına başvurabilir ve Süper Teşekkür, Süper Sohbet ve Süper Etiketler gibi bahşiş araçlarına, kanal üyelikleri gibi abonelik araçlarına ve YouTube Alışveriş ile kendi ürünlerini tanıtma olanağına erişebilecekler.