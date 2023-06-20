YouTube yeni özelliğini test etmeye başladı: 1080p Premium geliyor

YouTube, 1080p Premium seçeneğini Android ve Google TV'lerde test etmeye başladı. Bu özellikle beraber YouTube Premium kullanıcıları izledikleri videolarda daha yüksek bit hızına sahip olacak böylelikle daha net bir görüntü elde edebilecek. Peki Premium olmayan kullanıcılar videoları 1080p izleyebilecek mi? İşte detaylar...

YouTube yeni özelliğini test etmeye başladı: 1080p Premium geliyor - 1

1080P PREMIUM TEST EDİLİYOR

Popüler video paylaşım platformu YouTube, Premium kullanıcıları için 1080p Premium özelliğini test etmeye başladı.

Şirket geçtiğimiz aylarda, daha fazla bit hızına sahip olacağı 1080p Premium sürümünü kullanıma sunacağını duyurmuştu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

YouTube yeni özelliğini test etmeye başladı: 1080p Premium geliyor - 2

PREMIUM OLMAYANLAR 1080P İZLEYEBİLECEK Mİ?

YouTube üzerinde halihazırda tüm kullanıcılar video çözünürlüğünde 1080p özelliğine erişebilecek ancak Premium aboneliği bulunan kullanıcılar yüksek bit hızı sayesinde fazla ayrıntı ve hareket içeren videoları daha net izleyebilecek.

YouTube yeni özelliğini test etmeye başladı: 1080p Premium geliyor - 3

DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEOLARDA KULLANILMAYACAK

Özellik şu anda yalnızca 1080p kalitesinde yüklenen videolarla sınırlı olacak. Kısa filmlerde, canlı yayınlarda veya daha yüksek ya da daha düşük çözünürlüklü videolarda kullanılamayacak.

YouTube yeni özelliğini test etmeye başladı: 1080p Premium geliyor - 4

HENÜZ TEST AŞAMASINDA

Premium çözünürlük özelliği şu anda bazı kullanıcılar için kullanılabilir olsa da, bazı kullanıcılar tarafından Premium olmalarına rağmen kullanılamıyor. Bu nedenle bu özelliğin kademeli olarak mı sunulacağı henüz tam olarak bilinmiyor.

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