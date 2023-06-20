YouTube yeni özelliğini test etmeye başladı: 1080p Premium geliyor
YouTube, 1080p Premium seçeneğini Android ve Google TV'lerde test etmeye başladı. Bu özellikle beraber YouTube Premium kullanıcıları izledikleri videolarda daha yüksek bit hızına sahip olacak böylelikle daha net bir görüntü elde edebilecek. Peki Premium olmayan kullanıcılar videoları 1080p izleyebilecek mi? İşte detaylar...
1080P PREMIUM TEST EDİLİYOR
Popüler video paylaşım platformu YouTube, Premium kullanıcıları için 1080p Premium özelliğini test etmeye başladı.
Şirket geçtiğimiz aylarda, daha fazla bit hızına sahip olacağı 1080p Premium sürümünü kullanıma sunacağını duyurmuştu.