YouTube yeni özelliğini test etmeye başladı: 1080p Premium geliyor

HENÜZ TEST AŞAMASINDA

Premium çözünürlük özelliği şu anda bazı kullanıcılar için kullanılabilir olsa da, bazı kullanıcılar tarafından Premium olmalarına rağmen kullanılamıyor. Bu nedenle bu özelliğin kademeli olarak mı sunulacağı henüz tam olarak bilinmiyor.