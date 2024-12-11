YouTube'da yapay zeka dönemi: Dublaj yapmaya başladı

YouTube, yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini YouTube İş Ortağı Programı’na dahil olan ve “bilgi ve öğrenme” odaklı içerik üreten yüz binlerce kanala genişlettiğini duyurdu.

Şirket, bu özelliğin yakında diğer türde içerikler için de kullanılabilir hale geleceğini belirtti.