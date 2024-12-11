YouTube'da yapay zeka dönemi: Dublaj yapmaya başladı
YouTube, yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini, bilgi ve öğrenme odaklı yüz binlerce kanalda kullanıma sundu. Yapay zeka tabanlı bu yenilik, içeriklerin farklı dillere çevrilmesini sağlıyor ve gelecekte diğer içerik türlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.
YouTube, yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini YouTube İş Ortağı Programı’na dahil olan ve “bilgi ve öğrenme” odaklı içerik üreten yüz binlerce kanala genişlettiğini duyurdu.
Şirket, bu özelliğin yakında diğer türde içerikler için de kullanılabilir hale geleceğini belirtti.