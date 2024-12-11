YouTube'da yapay zeka dönemi: Dublaj yapmaya başladı

YouTube, yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini, bilgi ve öğrenme odaklı yüz binlerce kanalda kullanıma sundu. Yapay zeka tabanlı bu yenilik, içeriklerin farklı dillere çevrilmesini sağlıyor ve gelecekte diğer içerik türlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

YouTube'da yapay zeka dönemi: Dublaj yapmaya başladı - 1

YouTube, yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini YouTube İş Ortağı Programı’na dahil olan ve “bilgi ve öğrenme” odaklı içerik üreten yüz binlerce kanala genişlettiğini duyurdu.

Şirket, bu özelliğin yakında diğer türde içerikler için de kullanılabilir hale geleceğini belirtti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

YouTube'da yapay zeka dönemi: Dublaj yapmaya başladı - 2

Dublajların içeriği, videonun orijinal diline bağlı olarak değişiyor.

Eğer video başlangıçta İngilizce ise Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, İspanyolca, Endonezce, Japonca ve Portekizce dillerine çevriliyor.

Ancak video bu dillerden birinde başlarsa, yalnızca İngilizce dublaj üretiliyor.

YouTube'da yapay zeka dönemi: Dublaj yapmaya başladı - 3

Bu özelliği kullanabilen kanallar için, yapay zeka dublajlı videolar orijinal video yüklendiğinde otomatik olarak oluşturuluyor.

Ancak içerik oluşturucular, dublaj yayınlanmadan önce ön izleme yapmayı tercih edebiliyor.

YouTube'da yapay zeka dönemi: Dublaj yapmaya başladı - 4

TONLAMALAR İYİLEŞTİRİLECEK

Şu an için dublajlar çok doğal bir sese sahip olmasa da YouTube, gelecekteki güncellemelerle ton, duygu ve hatta çevresel ambiyansı daha iyi taklit edebileceği konusunda söz veriyor.

YouTube'da yapay zeka dönemi: Dublaj yapmaya başladı - 5

Ancak YouTube, bu teknolojinin hala oldukça yeni olduğunu ve her zaman kusursuz çalışmayabileceğini belirtiyor.

YouTube'da yapay zeka dönemi: Dublaj yapmaya başladı - 6

Şirket, “Bu özelliği olabildiğince doğru hale getirmek için çok çalışıyoruz, ancak zaman zaman çeviri tam doğru olmayabilir veya dublaj sesi orijinal konuşmacıyı tam olarak yansıtmayabilir” uyarısında bulundu.

YouTube, otomatik dublaj özelliğini ilk olarak Haziran 2023’te “yüzlerce” içerik oluşturucuyla test etmeye başlamıştı.

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