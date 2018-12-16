YouTuber'lar ayda kaç TL kazanıyor?

Teber, ilkokul öğrencilerinin daha çok oyuncaklarla ilgili olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlkokula giden çocuklar, YouTube'dan oyuncak açma videoları izliyor ya da oynadığı kimi oyunların videolarına takılıyor. Burası, hem televizyondaki içerik hem de ondan daha fazlası olduğu, telefonla her yere taşındığı için çok cazip. Çocuklar, ilkokul çağının sonlarına doğru çizgi filmden uzaklaşıyor. Eğlenceli, komik, farklı içerik ve biraz da gerçek içerik ararken karşılarına Youtuberlar çıkıyor. Bu nedenle de onların sıkı takipçisi oluyorlar. Çocuklar bizler gibi değil. Aynı içeriği defalarca izleyebilir. Bu da izlenme oranlarını arttırıyor. Buradan da fenomenlik ve Youtuberlık gibi yepyeni meslekler doğuyor."