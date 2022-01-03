YouTuber'lar ayda ne kadar para kazanıyor? YouTube'da ilgi çeken içerik nasıl üretilir?

AYLIK KAZANÇ 3 BİN 400 İLE 40 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞTİ

Örneğin 1,1 milyon abonesi olan bir kişisel finans YouTuber'ı olan Nate O'Brien, bu şekilde bir yılda yaklaşık 444 bin dolar reklam geliri elde etti.

Business Insider, 1 milyon izlenmeye sahip videolara sahip YouTuber'larla konuştu. Aylık kazanç, içerik türüne ve izleyici kitlesine bağlı olarak yaklaşık üç bin 400 ile 40 bin dolar arasında değişti.