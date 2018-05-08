YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
ntv.com.tr
Seçmen kayıtları Cumartesi gününe kadar sorgulanabilecek ve bu tarihe kadar hataların düzeltilmesi için itiraz edilebilecek. Peki e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler
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124 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde milyonlarca kişi sandık başına gidecek.
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2Seçmen kayıtları Cumartesi gününe kadar sorgulanabilecek ve bu tarihe kadar hataların düzeltilmesi için itiraz edilebilecek.
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3Seçmen kayıtlarına, vatandaşlar muhtarlıklarda askıya çıkan listeler üzerinden bakılabiliyor. Ancak bunun daha kolay bir yolu da var o da internet üzerinden kontrol etmek.
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4Seçmen kayıtlarına E-Devlet üzerinden kullanıcı adı ile şifre girildikten sonra ulaşılabiliyor.
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5Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracaat ederek e-devlet şifresini alabilir.
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6PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaşlar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir.
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7Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
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8Yurt içinde bulunan kaydınızı YSK'dan kontrol etmek için ise şu adımları izlemeniz gerekiyor:
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9Sorgulamayı yeni kimlikle mi, yoksa eskisiyle mi yapacağınızı seçin, nüfusa kayıtlı olduğunu il, TC Kimlik Numarası, nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra numarası ve resimde gösterilen güvenlik kodunu girin
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10Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ise 22 Mayıs Salı günü tamamlanacak. Bu tarihte seçmenlerin oy kullanacağı yerler de ysk.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.