YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

1 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim inde milyonlarca kişi sandık başına gidecek.

2 Seçmen kayıtları Cumartesi gününe kadar sorgulanabilecek ve bu tarihe kadar hataların düzeltilmesi için itiraz edilebilecek.

3 Seçmen kayıtlarına, vatandaşlar muhtarlıklarda askıya çıkan listeler üzerinden bakılabiliyor. Ancak bunun daha kolay bir yolu da var o da internet üzerinden kontrol etmek.

4 Seçmen kayıtlarına E-Devlet üzerinden kullanıcı adı ile şifre girildikten sonra ulaşılabiliyor.

5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracaat ederek e-devlet şifresini alabilir.

6 PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaşlar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir.

7 Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

8 Yurt içinde bulunan kaydınızı YSK'dan kontrol etmek için ise şu adımları izlemeniz gerekiyor:

9 Sorgulamayı yeni kimlikle mi, yoksa eskisiyle mi yapacağınızı seçin, nüfusa kayıtlı olduğunu il, TC Kimlik Numarası, nüfusa kayıtlı olduğunuz sıra numarası ve resimde gösterilen güvenlik kodunu girin