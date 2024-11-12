Yüksek zekaya sahip olanların uyguladığı 4 yöntem: Beyin gücünü geliştiriyor

4- SES TERAPİSİ

Beyin fonksiyonlarının gelişmesinde ve iyileşmesinde ses terapisinin rolu büyüktür. Ses dalgaları, hafıza, odaklanma ve zihinsel berraklıktan sorumlu beyin bölgelerini uyarır. Belirli seslerin tekrarlanmasının, her ikisinin de bilişsel performansı bozduğu gösterilen stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan iyi titreşimler ürettiği varsayılmaktadır.



Ses terapisi ayrıca beyin dalgalarını senkronize etmek, sakinlik ve odaklanma durumlarını teşvik etmek ve bilgi emilimi ve tutulmasına yardımcı olmak için kullanılmıştır.