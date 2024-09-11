Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı?

IMEI KAYIT ORANLARINDA DÜŞÜŞ OLABİLİR

2023 yılında yurt dışından yolcuların beraberinde getirdiği ve IMEI kaydı yaptırılan cihaz sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.63 artarak 844.877'den 892.501'e ulaştı. Ancak 2024 yılında kayıt ücretlerinin artmasından dolayı bu rakamda düşüş bekleniyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

IMEI kayıt ücreti her yıl yeniden değerleme oranında yükseliyor.

Yeniden değerleme oranı Kasım ayında açıklanacak Ekim enflasyonuna göre belirlenecek. Bu oran 12 aylık ÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.

Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 58.46 olmuştu. Ağustos itibarıyla 12 aylık ortalama ÜFE yüzde 46.23 olarak belirlendi.

Kasım ayında ise bu oran yüzde 40'ın altında oluşabilir.