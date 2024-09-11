Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı?

Apple'ın iPhone 16 serisini Türkiye’de satışa sunmasının ardından kullanıcılar yurt dışından cihaz getirmenin maliyetlerini merak ediyor. Her ne kadar IMEI kayıt ücretlerinde fiyat artışları yaşansa da Türkiye'ye göre maliyetler daha avantajlı oluyor. Ancak yurt dışından alınan cihazların garanti kapsamına girmemesi ise tüketiciyi düşündürüyor. İşte IMEI kayıt ücretleri de dahil edildiğinde güncel dolar kuruyla iPhone 16'yı yurt dışından Türkiye'ye getirmenin maliyeti...

Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı? - 1

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 lansmanının ardından Türkiye fiyatının da açıklanmasıyla birlikte kullanıcılar yurt dışından telefon satın almanın avantajlarını merak ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı? - 2

Apple, Pazartesi günü tanıttığı iPhone 16 serisinin 128 GB'lık başlangıç fiyatını Türkiye'de 64.999 TL olaak belirledi.

En üst model olan iPhone 16 Pro Max'in 1TB'lık versiyonu ise 119 bin 999 TL olarak satışa çıktı.

Bu modellerin yurt dışı fiyatlarına ise bir önceki model iPhone 15'e kıyasla herhangi bir zam yapılmadı ve iPhone 16 cihazlar 799 dolardan, 1TB iPhone 16 Pro Max'in ise 1.599 dolardan satışa çıktığı görüldü.

Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı? - 3

YURT DIŞINDAN GETİRMEK MANTIKLI MI?

11 Eylül tarihli dolar/TL kuru hesaplamasıyla iPhone 16 Pro Max 1TB'lık versiyonu için istenen 1.599 doları 34 TL ile çarptığımızda 27.166 TL yapıyor.

Bu fiyatın üzerine 31,692 TL'lik IMEI kayıt ücreti eklendiğinde ise ortaya 86.086 TL fiyatı çıkıyor.

Bu hesaba göre yurt dışından iPhone 16 Pro Max 1TB versiyonu getirildiğinde 34 bin TL'lik bir avantaj sağlanmış oluyor.

Yurt dışı fiyatı 799 dolar olan 64GB iPhone 16 modeli ise bugünkü dolar kuruyla hesaplandığında 27 bin 166 TL'ye denk geliyor.

Cihazın üzerine IMEI kayıt ücreti eklendiğinde ise toplam maliyeti 58.858 TL oluyor.

Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı? - 4

IMEI KAYIT ORANLARINDA DÜŞÜŞ OLABİLİR

2023 yılında yurt dışından yolcuların beraberinde getirdiği ve IMEI kaydı yaptırılan cihaz sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.63 artarak 844.877'den 892.501'e ulaştı. Ancak 2024 yılında kayıt ücretlerinin artmasından dolayı bu rakamda düşüş bekleniyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

IMEI kayıt ücreti her yıl yeniden değerleme oranında yükseliyor.

Yeniden değerleme oranı Kasım ayında açıklanacak Ekim enflasyonuna göre belirlenecek. Bu oran 12 aylık ÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.

Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 58.46 olmuştu. Ağustos itibarıyla 12 aylık ortalama ÜFE yüzde 46.23 olarak belirlendi.

Kasım ayında ise bu oran yüzde 40'ın altında oluşabilir.

Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı? - 5

120 GÜN KULLANIM SÜRESİ

IMEI kayıtları kaçak cihazların ülkeye girişin engellemek ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek için önemli bir sistem olarak görülüyor.

IMEI kaydı yaptırılmamış bir cihaz Türkiye'de 120 gün kullanılabiliyor.

120 günlük süre zarfının ardından telefon aramalara tamamen kapatılıyor.

Eğer yurt dışından aldığınız telefon çift sim özelliğine sahipse bu durumda süre 240 güne kadar uzayabiliyor.

Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı? - 6

GARANTİYE DİKKAT!

Ancak her ne kadar maliyet olarak avantajlı gibi gözükse de, yurtdışından satın alınan her telefon Türkiye'de garanti kapsamına girmiyor.

Bu noktada Türkiye'de garanti kapsamında hizmet sağlanan ülkeleri iyi tespit etmek ve kaç yıl garanti sağlandığına dikkat etmek gerekiyor.

Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı? - 7

TAX FREE AVANTAJI

Tax Free yani vergisiz alışveriş sayesinde turist olarak gittiğiniz bir ülkenin vergi oranlamasına göre satın alınan bir ürünün yüzde 4 ila 10 arasında satış vergisini geri alabiliyorsunuz.

Bu vergi iadesi bazı alışveriş merkezlerinde bulunurken, genellikle havalimanlarındaki Tax Free ofislerinden temin ediliyor.

Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı? - 8
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