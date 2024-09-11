Yurt dışından iPhone 16 satın almak avantajlı mı?
Apple'ın iPhone 16 serisini Türkiye’de satışa sunmasının ardından kullanıcılar yurt dışından cihaz getirmenin maliyetlerini merak ediyor. Her ne kadar IMEI kayıt ücretlerinde fiyat artışları yaşansa da Türkiye'ye göre maliyetler daha avantajlı oluyor. Ancak yurt dışından alınan cihazların garanti kapsamına girmemesi ise tüketiciyi düşündürüyor. İşte IMEI kayıt ücretleri de dahil edildiğinde güncel dolar kuruyla iPhone 16'yı yurt dışından Türkiye'ye getirmenin maliyeti...
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 lansmanının ardından Türkiye fiyatının da açıklanmasıyla birlikte kullanıcılar yurt dışından telefon satın almanın avantajlarını merak ediyor.