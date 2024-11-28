Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem!

Bulgular, melankolisi olan kişilerin bu videoları izlerken yüz kaslarının hiç hareket etmediğini ve yüz ifadelerinde belirgin bir değişiklik olmadığını ortaya koydu.

Ancak, düzenli depresyonu olan kişiler hâlâ güldüler ve kaşlarını çatma gibi duygusal tepkiler gösterdiler.