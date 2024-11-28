Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem!
Yeni yapılan bir araştırma, depresyonun şiddetli türlerinden biri olan melankoliyi teşhis etmek için doktorların yakında sadece kişinin yüzüne bakarak tanı koyabileceklerini ortaya koydu.
Melankoli, ilgisizlik, uyku bozuklukları, konsantrasyon kaybı, aşırı yavaşlama ve vücut ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteren ciddi bir depresyon türüdür. Yeni yapılan bir araştırmaya göre doktorlar artık yalnızca kişinin yüzüne bakarak bu depresyon türünü anlayabilir.