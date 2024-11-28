Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem!

Yeni yapılan bir araştırma, depresyonun şiddetli türlerinden biri olan melankoliyi teşhis etmek için doktorların yakında sadece kişinin yüzüne bakarak tanı koyabileceklerini ortaya koydu.

Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem! - 1

Melankoli, ilgisizlik, uyku bozuklukları, konsantrasyon kaybı, aşırı yavaşlama ve vücut ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteren ciddi bir depresyon türüdür.  Yeni yapılan bir araştırmaya göre doktorlar artık yalnızca kişinin yüzüne bakarak bu depresyon türünü anlayabilir.

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Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem! - 2

Araştırmalara göre, melankoliye sahip kişiler duygu ve yüz ifadelerini üreten beyin bölgelerinde daha az aktivite gösteriyorlar.

Bu, onların duygusal tepkilerini ve yüz ifadelerini körelten biyolojik bir değişiklik olabilir.

Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem! - 3

Avustralya'daki QIMR Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden nöropsikiyatrist Dr. Philip Mosley, bu durumu, melankoliye sahip bireylerin beynindeki fiziksel değişikliklerle açıklıyor.

Dr. Mosley, bu değişikliklerin, bireylerin yemek yeme, uyuma ya da düşüncelerini hızlı bir şekilde organize etme yeteneklerini kaybetmelerine yol açtığını belirtiyor.

Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem! - 4

Araştırmada, kapsamında 70 depresyon hastasına iki farklı video izletildi. Birinci video, komedyen Ricky Gervais’in doğa belgeselleriyle ilgili komik skeçlerinden oluşurken, ikinci video, Büyük Buhran dönemi sırasında umut yeşerten bir sirk topluluğunun hikayesini anlatan ‘Kelebek Sirki’ adlı kısa filmdi.

Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem! - 5

Bulgular, melankolisi olan kişilerin bu videoları izlerken yüz kaslarının hiç hareket etmediğini ve yüz ifadelerinde belirgin bir değişiklik olmadığını ortaya koydu.

Ancak, düzenli depresyonu olan kişiler hâlâ güldüler ve kaşlarını çatma gibi duygusal tepkiler gösterdiler.

Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem! - 6

Dr. Mosley, melankolisi olan kişilerin beynindeki duygusal merkezlerin yeterince aktif olmadığını, özellikle beyincik olarak bilinen bölgenin düşük aktivite gösterdiğini belirtti.

Beyincik, denge, göz hareketleri ve bazı duygusal tepkilerin kontrolüyle ilgilenir. Melankolisi olan kişilerde, bu bölgedeki aktivite eksikliği, duygusal ve yüz ifadesi üretiminde azalma ile sonuçlanıyor.

Yüz ifadeniz ruh halinizi gösteriyor: Melankoli tanısında yeni dönem! - 7

Dr. Mosley, bu biyolojik farkındalığın, doktorların melankoli ile normal depresyon arasındaki farkı erken dönemde ayırt etmelerine yardımcı olabileceğini ve daha kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri oluşturulabileceğini belirtti.

Melankolisi olan bireylerin, geleneksel terapi yöntemlerine bazen zayıf yanıt verdiğini söyleyen Dr. Mosley, ancak erken teşhisle, beynin kimyasını dengelemeye yönelik ilaçlarla tedavi edilmesinin çok daha etkili olabileceğini vurguladı.

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