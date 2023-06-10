Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları)

5 Haziran 2023’te düzenlenen Apple WWDC23 etkinliği sonrasında iPhone fiyatları güncellemişti. 8 Haziran 2023 tarihi itibarıyla iPhone modellerinin de yer aldığı Apple Türkiye ürünlerine bir kez daha zam geldi. Zam kararı ardından güncel iPhone fiyatları merak konusu oldu.