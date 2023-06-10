Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları)

Apple son bir ay içinde aralarında iPhone modellerinin de yer aldığı ürünlerine üçüncü kez zam yaptı. Zamlar ardından yeni fiyatlar merak konusu oldu. Peki, zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatlarını derledik...

Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları) - 1

5 Haziran 2023’te düzenlenen Apple WWDC23 etkinliği sonrasında iPhone fiyatları güncellemişti. 8 Haziran 2023 tarihi itibarıyla iPhone modellerinin de yer aldığı Apple Türkiye ürünlerine bir kez daha zam geldi. Zam kararı ardından güncel iPhone fiyatları merak konusu oldu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları) - 2

IPHONE 12

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 12 : 26.999 TL
  • 256 GB iPhone 12 : 28.399 TL
  • 512 GB iPhone 12 : 31.199 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 12 : 28.499 TL
  • 256 GB iPhone 12 : 31.499 TL
  • 512 GB iPhone 12 : 37.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 12 : 33.699 TL
  • 256 GB iPhone 12 : 37.199 TL
Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları) - 3

IPHONE 13 MİNİ

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 mini : 26.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 mini : 29.799 TL
  • 512 GB iPhone 13 mini : 35.399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 mini : 28.499 TL
  • 256 GB iPhone 13 mini : 31.499 TL
  • 512 GB iPhone 13 mini : 37.499 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 mini : 31.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 mini :35.499 TL
  • 512 GB iPhone 13 mini : 42.499 TL
Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları) - 4

IPHONE 13

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 : 29.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 : 32.799 TL
  • 512 GB iPhone 13 : 38.399 TL 

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 : 31.999 TL 
  • 256 GB iPhone 13 : 34.999 TL
  • 512 GB iPhone 13 : 40.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 13 : 35.999 TL
  • 256 GB iPhone 13 : 39.499 TL
  • 512 GB iPhone 13 :  46.499 TL
Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları) - 5

IPHONE 14

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 : 35.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 : 44.399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 : 37.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 : 40.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 : 46.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 : 42.499 TL
  • 256 GB iPhone 14 : 45.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 : 52.999 TL
Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları) - 6

IPHONE 14 PLUS

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Plus : 39 bin 999 TL
  • 512 GB iPhone 14 Plus : 48 bin 399 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Plus : 41.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Plus : 44.999 TL 
  • 512 GB iPhone 14 Plus : 50.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Plus : 46.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Plus :  50.499 TL
  • 512 GB iPhone 14 Plus : 57.499 TL
Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları) - 7

IPHONE 14 PRO

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro : 45.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro : 48.799 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro : 54.399 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro : 59.999 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro : 48.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro : 51.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro : 57.999 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro : 63.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro : 54.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro : 58.499 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro : 65.499 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro : 72.499 TL
Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları) - 8

IPHONE 14 PRO MAX

18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro Max : 45.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro Max : 48.599 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro Max : 53.899 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro Max : 59.199 TL

5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro Max : 52.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro Max : 55.999 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro Max : 61.999 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro Max : 67.999 TL

8 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar:

  • 128 GB iPhone 14 Pro Max : 58.999 TL
  • 256 GB iPhone 14 Pro Max : 62.499 TL
  • 512 GB iPhone 14 Pro Max : 69.499 TL
  • 1 TB iPhone 14 Pro Max : 76.499 TL
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