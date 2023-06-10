Zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? (Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatları)
Apple son bir ay içinde aralarında iPhone modellerinin de yer aldığı ürünlerine üçüncü kez zam yaptı. Zamlar ardından yeni fiyatlar merak konusu oldu. Peki, zamlar sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? Güncel iPhone 12, 13, 14 fiyatlarını derledik...
5 Haziran 2023’te düzenlenen Apple WWDC23 etkinliği sonrasında iPhone fiyatları güncellemişti. 8 Haziran 2023 tarihi itibarıyla iPhone modellerinin de yer aldığı Apple Türkiye ürünlerine bir kez daha zam geldi. Zam kararı ardından güncel iPhone fiyatları merak konusu oldu.