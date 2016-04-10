Zekanızı daha da geliştirecek 10 ipucu

Yeni öğrendiğiniz bilgilerin daha kalıcı olması için onları mutlaka başka birilerine anlatın.



Başkasına anlatırken zihniniz o bilgileri sizin düşünme yapınızla işleyecek ve daha derinlerde yer edinmesini sağlayacaktır.



Ne kadar anlatabildiğiniz ne kadar anladığınızı gösterecektir.



“Eğer bir şeyi basitçe anlatamıyorsanız, yeterince iyi anlamamışsınız demektir.” Albert Einstein