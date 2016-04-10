Zekanızı daha da geliştirecek 10 ipucu
ntv.com.tr
Kim daha zeki olmak istemez ki. Zekanızı daha da geliştirmek için günlük hayatta rahatça uygulayabileceğiniz 10 öneri.
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1- İNTERNETTEKİ ZAMANINIZI DAHA İYİ DEĞERLENDİRİN
İster telefonla, ister bilgisayarla, online dünyaya bağlandığınızda zamanınızı kedi - köpek videoları izlemekten daha yararlı kullanabilirsiiz.
İnternette geçirilen sürede, online dersler alabilir, TED konuşmalarını dinleyebilir veya zihin geliştirici birçok şey yapabilirsiniz.
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2- ÖĞRENDİKLERİNİZİ YAZIN
Gün içinde öğrendiğiniz şeyleri bir yere not etmek, onların zihninizde daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.
Hergün öğrendiğiniz şeylere dair 300 kelime uzunluğunda yazılar yazmanız zihninizin hızlanmasına yardımcı olur.
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3- YAPTIKLARIM/BAŞARDIKLARIM LİSTESİ OLUŞTURUN
Araştırmalar zekanın mutluluk ve özgüvenle oldukça ilişkili olduğunu gösteriyor.
Şimdiye kadar önerilen “yapılacaklar listesi” hazırlamanın aksine başardıklarınızı size tekrar tekrar gösterecek ve yeni başarılar için sizi motive edecek bir yaptıklarım/başardıklarım listesi hazırlayabilirsiniz.
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4- MASA OYUNLARINDA SEVİYE ATLAYIN
Satranç, Go ya da Scrabble gibi oyunlarda kendinizi geliştirin.
Dışarıdan yardım almadan oynayacağınız Scrabble bile zekanızı güçlendirmek için yardımcı olabilir.
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5- ZEKİ ARKADAŞLARINIZ OLSUN
Sürekli kendinizden zeki insanlarla vakit geçirmenin kendinize olan saygınızı ve güveninizi zedeleyebileceğini düşünebilirsiniz ama daha zeki insanlarla takılmak öğrenmenin en hızlı yoludur.
Unutmayın zeka katsayınız (IQ) sürekli vakit geçirdiğiniz 5 kişinin IQ ortalaması kadardır.
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6- KİTAP OKUMAK YARDIMCI OLUR
Zekayla ilgili verilen tavsiyelerin başında gelir “Çok oku” önerisi.
Okumak zihin kapasitenizi hızlandırmanıza yardımcı olur.
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7- ÖĞRENDİKLERİNİZİ ANLATIN
Yeni öğrendiğiniz bilgilerin daha kalıcı olması için onları mutlaka başka birilerine anlatın.
Başkasına anlatırken zihniniz o bilgileri sizin düşünme yapınızla işleyecek ve daha derinlerde yer edinmesini sağlayacaktır.
Ne kadar anlatabildiğiniz ne kadar anladığınızı gösterecektir.
“Eğer bir şeyi basitçe anlatamıyorsanız, yeterince iyi anlamamışsınız demektir.” Albert Einstein
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8- YENİ ŞEYLER DENEYİN
Yaratıcılığınızı geliştirmek için birbiriyle uzaktan yakından alakası olmayan şeylerle ilgilenin.
Denediğiniz şeylerden edindiğiniz bilgiler ileride karşılaşacağınız sorunlara daha yaratıcı öneriler getirmenizi sağlayacaktır.
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9- YENİ BİR DİL ÖĞRENİN
Dil öğrenmek insan beynini en verimli şekilde çalıştırmanın önemli kurallarındandır.
Yeni diller öğrenerek hem kendi dilinizin sizi zorladığı düşünme kalıplarını aşar hem öğrenme sürecinde zihninizi çalıştırmış olursunuz.
Üstelik yeni bir diil öğrenmek artık eskisi kadar zor değil internette ücretsiz dil eğitimi veren birçok site bulabilirsiniz.
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10- KENDİNİZE VAKİT AYIRINMesele sadece öğrenmekle bitmiyor, aynı şekilde beyninizin yeni bilgileri yeterince derine işleyebilmesi için biraz zamana ihtiyacı var.
Günde yarım saat zihninizi dinlendirmek onun işlevini arttıracaktır.