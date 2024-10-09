Zeki insanların ortak özelliği: Sandığınızdan daha yüksek IQ'ya sahip olabilirsiniz

6- ANALİZ ETME YETENEĞİ

Yüksek zekaya sahip olan kişiler yaşadıkları her olayda derin anlamlar ararlar. Bu durum da kendi düşünceleri içinde kaybolmasına neden olur. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünürler.

Detaycı yapıları nedeniyle ana konuşmalar ile kendileri arasına mesafe koyar ve etkileşimlerde aktif olmak yerine bir dış gözlemci olmayı tercih ederler.