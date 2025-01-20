Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı

''Yapay zekanın atası'' olarak tanınan Geoffrey Hinton, zenginler ve fakirler arasındaki gelir uçurumu hakkında dikkat çekici tahminlerde bulundu. Hinton, yapay zekanın ekonomi alanında yol açtığı problemlerin, toplumsal çatışmalara dönüşebileceğini belirterek uyardı.

Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı - 1

Yapay sinir ağlarının bugünlere gelmesinde önemli katkıları olan bir isim olan Geoffrey Hinton, son zamanlarda yapay zekânın hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkacak olumsuz sonuçlar hakkında yaptığı uyarılarla dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı - 2

Hinton, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, yapay zekânın aşırı zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu daha da derinleştireceğini belirtti. Uzman isim, yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte verimliliğin büyük oranda artacağını ancak bu durumun, zenginlerin lehine olacağını öne sürdü.

Hinton, kapitalist bir toplumda, büyük şirketlerin artan verimlilikten daha fazla kazanç elde edeceğini, bunun ise işlerini kaybeden bireylerin daha da yoksullaşmasına yol açacağını söyledi.

Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı - 3

Günümüzde teknolojinin bazı iş kollarını ortadan kaldırması tahmin edilemez bir gelişme değil ancak Hinton'a göre, yapay zekâ bu sürecin son halkası olacak ve toplumsal ayrışmayı derinleştirecek.

Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı - 4

Daha önce Google'ın araştırma ekibinde de görev alan Hinton, “Verimlilik artışı herkes için daha fazla mal ve hizmet anlamına gelir ancak kapitalist bir sistemde bu, zenginlerin daha fazla kazanç sağlamasına neden olacak. İşlerini kaybedenlerin gelirleri azalacak ve aradaki uçurum büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı - 5

Hinton gelir uçurumunun artmasının faşizmin gelişimine zemin hazırlayabileceğini de iddia etti. Zenginlerin daha fazla güç kazanması, toplumsal dengeyi bozacak ve bu da büyük sosyolojik çatışmalara  yol açacak.

Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı - 6

Hinton’ın endişeleri yalnızca gelir eşitsizliğiyle sınırlı değil. 2023 yılında Kanada’nın CBC News kanalına yaptığı açıklamada, büyük şirketlerin yapay zekâ yatırımlarının gelecekteki potansiyel tehlikelerinden bahsetti.

Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı - 7

Hinton, "Bizden daha zeki yapay zekâ sistemleri üretirsek, onları kontrol edebileceğimizden nasıl emin olabiliriz?" şeklinde bir soru sorarak, bu alandaki belirsizliklere dikkat çekti.

DAHA FAZLA GÖSTER