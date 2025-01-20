Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı

Hinton, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, yapay zekânın aşırı zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu daha da derinleştireceğini belirtti. Uzman isim, yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte verimliliğin büyük oranda artacağını ancak bu durumun, zenginlerin lehine olacağını öne sürdü.

Hinton, kapitalist bir toplumda, büyük şirketlerin artan verimlilikten daha fazla kazanç elde edeceğini, bunun ise işlerini kaybeden bireylerin daha da yoksullaşmasına yol açacağını söyledi.