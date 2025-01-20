Zenginler ve fakirler arasında gelir uçurumu büyüyecek mi? ''Yapay zekanın atası'' cevapladı
''Yapay zekanın atası'' olarak tanınan Geoffrey Hinton, zenginler ve fakirler arasındaki gelir uçurumu hakkında dikkat çekici tahminlerde bulundu. Hinton, yapay zekanın ekonomi alanında yol açtığı problemlerin, toplumsal çatışmalara dönüşebileceğini belirterek uyardı.
Yapay sinir ağlarının bugünlere gelmesinde önemli katkıları olan bir isim olan Geoffrey Hinton, son zamanlarda yapay zekânın hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkacak olumsuz sonuçlar hakkında yaptığı uyarılarla dikkat çekiyor.