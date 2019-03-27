Zenginlik genetikmiş
ntv.com.tr
İngiltere’de yapılan son araştırmaya göre, DNA’larımız zaman içinde servet sahibi olup olamayacağımızı belirliyor.
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Bilin insanları, uzun yılardır zenginliğin genetik olarak aktarılıp aktatrılmadığını tartışıyor.
İngiltere’deki Rognitif Yaşlanma Merkezi, bu konuda yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
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Zengin olmanın çok çalışmak ya da şansla değil genetiğimizle ilgisi olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, zengin ve fakirler genetikleri farklılık gösteriyor.
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3Buna göre bağışıklık sistemi, kalp ve zekayı da etkileyen 24 altın genin aynı zamanda genetik zenginliğe katkı sağlayarak zenginler ile fakirler arasında ekonomik farklılığa neden olduğu belirtildi.
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286 bin İngiliz üzerinde yapılan genetik araştırmada, 100 bin sterlinin üzerinde para kazananların genetik oluşumlarının, düşük gelirlilere göre farklılık gösterdiği saptandı.
Araştırmada aynı zamanda, genlerin dörtte üçünün zeka ile doğruda ilişkili olduğu ifade eilirken, fiziksel niteliklerin de zengin olma şansına etkisi olduğu ve bunların da genetikle aktarılabildiği ortaya kondu.
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5İsveç’teki Lund Üniversitesi’nin önceki yıllarda yaptığı araştırmada ise 1950-1970 yılları arasında evlat edinilmiş 2519 İsveçli çocuk incelenmiş ve mal varlığı sahibi olmada yetiştirilme şekli ve eğitimin çok daha önemli olduğu ortaya konmuştu.