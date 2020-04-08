Zoom uygulaması güvenli mi, Zoom hesabı nasıl silinir?

New York City Eğitim Departmanı video konferans uygulaması Zoom'un kullanımını yasakladı. Peki son günlerde güvenlik endişeleri ile gündeme gelen Zoom hesabı nasıl silinir? İşte Zoom ile ilgili merak edilen her şey…

ntv.com.tr 08.04.2020 - 15:00

Fortune’da yer alan habere göre, güvenlik açıkları sonrası New York City Eğitim Departmanı harekete geçti ve uzaktan eğitim kapsamında bu uygulamanın kullanmayacağını duyurdu.

Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte eyaletteki 1.1 milyon öğrenci, benzer bir kullanım sunan Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edecek.

ZOOM UYGULAMASI NEDİR?

Aynı anda 99 kişinin görüntülü konuşma yapmasına izin veren Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.

ZOOM UYGULAMASI GÜVENLİ Mİ?

Ancak bu popülarite ile birlikte uygulamanın mercek altına alınması ile Zoom’un kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyen bir ajandası olduğu da ortaya çıkmıştı. 

Zoom’un iOS uygulamasın, kullanıcının sosyal medya platformunda bir hesabı olmasa bile, analitik verileri Facebook ile gizlice paylaştığının ortaya çıkmıştı.

ZOOM HESABI NASIL SİLİNİR?

ÜCRETLİ ABONELİK İPTALİ: Zoom web portalında oturum açın ve Account Management > Billing Current Plans sekmesine tıklayın. Daha sonra Otomatik yenileme durdurmak için Cancel Subscription seçeneğini seçin, aboneliğinizi neden yenilemek istemediğinizi seçin ve son olarak Submit'i tıklayın. 

ZOOM HESAP SİLME İŞLEMİ: Ücretli aboneliğinizi iptal ettikten sonra hesabınızı silmek için Zoom web portalında oturum açın. Açılan ekranda "Terminate my account" yazısına tıklayın ve gelecek ekranı "Yes" butonu ile cevaplayın.

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