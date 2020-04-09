Zoom uygulamasına bir yasak daha

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Güvenlik açıkları nedeniyle New York City Eğitim Departmanının Zoom'u yasaklama kararı sonrası bir ülkede daha benzer bir adım atıldı.
Mashable'da yer alan habere göre, Tayvan hkümet birimlerine uygulamayı kullanmama talimatı verdi. Tayvan Eğitim Bakanlığı bu karar sonrası uzaktan eğitimde bu uygulamnın kullanılmayacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde benzer bir kararın alındğı New York'ta Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte eyaletteki 1.1 milyon öğrencinin benzer bir kullanım sunan Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edeceği duyurulmuştu.
Aynı anda 99 kişinin görüntülü konuşma yapmasına izin veren Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.
Ancak bu popülarite ile birlikte uygulamanın mercek altına alınması ile Zoom’un kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyen bir ajandası olduğu da ortaya çıkmıştı.
Zoom’un iOS uygulamasın, kullanıcının sosyal medya platformunda bir hesabı olmasa bile, analitik verileri Facebook ile gizlice paylaştığının ortaya çıkmıştı.
ÜCRETLİ ABONELİK İPTALİ: Zoom web portalında oturum açın ve Account Management > Billing Current Plans sekmesine tıklayın. Daha sonra Otomatik yenileme durdurmak için Cancel Subscription seçeneğini seçin, aboneliğinizi neden yenilemek istemediğinizi seçin ve son olarak Submit'i tıklayın.