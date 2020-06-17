Zoom'un corona virüs kazancı belli oldu (Yüzde 250 büyüdü)

Son birkaç ay içerisinde kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona kadar çıkaran Zoom 2020 yılında piyasa değerini de yüzde 250 artırdı.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 09:13 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:30

Zoom'un corona virüs kazancı belli oldu (Yüzde 250 büyüdü) - 1

Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi. Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.  

 

Zoom'un corona virüs kazancı belli oldu (Yüzde 250 büyüdü) - 2

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.  

 

Zoom'un corona virüs kazancı belli oldu (Yüzde 250 büyüdü) - 3

O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.   

 

Zoom'un corona virüs kazancı belli oldu (Yüzde 250 büyüdü) - 4

CNN International'da yer alan habere göre, pandemi sürecinde kullanıcı sayısında hızlı artış gören Zoom bu süreçte yüzde 250 büyüdü. 

Zoom'un corona virüs kazancı belli oldu (Yüzde 250 büyüdü) - 5

Aynı habere göre, piyasa değeri 70 milyar dolara yaklaşan Zoom S&P 500'de yer alan 417 şirketten daha değerli hale geldi. 

 

Zoom'un corona virüs kazancı belli oldu (Yüzde 250 büyüdü) - 6

Zoom'un bu süreçte elde ettiği kazanç ise şirketin ilk çeyrek bilançosunu açıklaması ile netlik kazanmıştı. 

 

Zoom'un corona virüs kazancı belli oldu (Yüzde 250 büyüdü) - 7
TechCrunch’ta yer alan habere göre, Zoom 2020’nin ilk 3 ayında 328.2 milyon dolar (2.2 milyar TL) gelir elde etti.
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