Zoom'un corona virüs kazancı belli oldu (Yüzde 250 büyüdü)

ntv.com.tr 17.06.2020 - 09:13 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:30
Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan corona virüs (COVID-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi. Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda.
İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşmış durumda.
CNN International'da yer alan habere göre, pandemi sürecinde kullanıcı sayısında hızlı artış gören Zoom bu süreçte yüzde 250 büyüdü.
Aynı habere göre, piyasa değeri 70 milyar dolara yaklaşan Zoom S&P 500'de yer alan 417 şirketten daha değerli hale geldi.
Zoom'un bu süreçte elde ettiği kazanç ise şirketin ilk çeyrek bilançosunu açıklaması ile netlik kazanmıştı.