Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor?

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ifade özgürlüğünü artırmak için Instagram ve Facebook'taki paylaşımların artık gerçek denetleyiciler tarafından teyitlenmeyeceğini açıkladı. Şirket, doğruluk kontrolü programını sonlandırarak, X/Twitter'ın Topluluk Notları özelliğine benzer bir modeli uygulamaya koyacak. Ayrıca Meta kullanıcıların akışına daha fazla politik içerikler önermeyi hedefliyor. Zuckerberg yaptığı açıklamada, “Köklerimize dönüyoruz ve platformlarımızda ifade özgürlüğünü yeniden tesis ediyoruz” dedi. Yeni sistemin ilk olarak ABD’den başlayarak dünya çapında uygulanacağı belirtildi.

Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor? - 1

Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve Threads'in artık gerçek denetleyiciler tarafından denetlenmeyeceğini duyurdu.

Zuckerberg, değişikliklerin politik ve sosyal ortamın değişen dinamikleri ile ifade özgürlüğünü benimseme arzusundan kaynaklandığını belirtti.

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Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor? - 2

TOPLULUK NOTLARI ÖZELLİĞİ

Şirketin CEO'su, Meta’nın güvenilir ortaklarla yürüttüğü doğruluk kontrolü programını sonlandıracağını ve bunun yerine X'in Topluluk notları sistemine benzer, topluluk tarafından yönlendirilen bir sistem getireceğini açıkladı.

Şirket ayrıca politik konularla ilgili içerik moderasyon politikalarını değiştirecek ve kullanıcıların akışlarındaki politik içerik miktarını azaltmaya yönelik önceki değişiklikleri geri alacak.

Bu değişiklikler, her biri milyarlarca kullanıcıya sahip olan Facebook ve Instagram gibi dünyanın en büyük sosyal medya platformlarını etkileyecek.

Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor? - 3

“KÖKLERİMİZE DÖNÜYORUZ”

Zuckerberg yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Köklerimize dönüp hataları azaltmaya, politikalarımızı sadeleştirmeye ve platformlarımızda ifade özgürlüğünü yeniden tesis etmeye odaklanacağız. Daha spesifik olmak gerekirse, doğruluk kontrol sisteminden vazgeçiyoruz ve bunun yerine X’e benzer topluluk notlarını devreye sokuyoruz. İlk olarak ABD’den başlayacağız.”

Zuckerberg, bu kararın alınmasında ABD'deki başkanlık seçimlerinin önemli bir etkisi olduğunu ve hükümetler ile geleneksel medyanın giderek artan şekilde sansürü teşvik ettiğini öne sürdü.

Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor? - 4

“HATALARI AZALTACAĞIZ”

Zuckerberg, şirketin içerik moderasyonu için oluşturduğu sistemlerin çok karmaşık hale geldiğini ve bu nedenle hatalar yaptığını belirtti.

CEO Mark, “Çok karmaşık sistemler kurduk, ancak karmaşık sistemlerin sorunu şu ki, hata yapıyorlar. Sadece yüzde 1’lik bir hata oranı bile milyonlarca insanı etkileyebilir ve artık bu kadar çok hata ve sansür kabul edilemez bir noktaya ulaştı." dedi.

Meta, özellikle uyuşturucu, terörizm ve çocuk istismarı ile ilgili içerikleri sert bir şekilde denetlemeye devam edeceğini belirtti.

Ancak, göçmenlik ve toplumsal cinsiyet gibi tartışmalı konularla ilgili bazı içerik politikaları kaldırılacak.

Meta, yüksek derecede ciddi ihlallere odaklanmak için otomatik moderasyon sistemlerini yeniden yapılandıracak ve diğer ihlallerin kullanıcılar tarafından rapor edilmesini isteyecek.

Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor? - 5

ELON MUSK'IN TOPLULUK NOTLARI 

X'in Topluluk Notları sistemi, CEO Elon Musk tarafından dezenformasyonla mücadele etmek için getirilmişti.

Ancak, bu sistem doğruluk kontrolü, trolleme ve diğer topluluk temelli davranışların bir karışımını da beraberinde getirdi.

Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor? - 6

PLATFORMLARDA SİYASİ İÇERİK GERİ DÖNÜYOR

Meta, kullanıcıların stresli olduğunu belirttiği politik içeriklerin akışa düşmesini ve önerilmesini durdurmuştu.

Ancak Zuckerberg, bu tür içeriklere yönelik talebin yeniden arttığını ifade ederek, bu içeriklerin Facebook, Instagram ve Threads’e kademeli olarak geri döneceğini belirtti.

Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor? - 7

ABD HÜKÜMETİ İLE İŞBİRLİĞİ

Multi-milyarder Zuckerberg Kasım ayında ABD'deki seçimler öncesinde Trump ile Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir araya gelmiş, ardından Meta Trump'ın açılış fonuna 1 milyon sterlin bağışta bulunmuştu. 

Zuckerberg, ifade özgürlüğünü dünya genelinde teşvik etmek için Trump yönetimiyle çalışacaklarını belirtti.

Meta CEO'su, "Amerikan şirketlerine yönelik sansür girişimlerine karşı ABD hükümetinin desteği olmadan bu küresel eğilime karşı koyamayız.” dedi.

Meta’nın hükümetle ilişkileri, son yıllarda özellikle seçim müdahalesi ve COVID-19 içerik denetimi gibi konularda yoğun bir şekilde sorgulanmıştı.

Zuckerberg, FBI ve diğer devlet kurumlarıyla yapılan görüşmeleri savunarak, bu tür kurumların “meşru” olduğunu ifade etmişti.

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