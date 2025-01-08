Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor?
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ifade özgürlüğünü artırmak için Instagram ve Facebook'taki paylaşımların artık gerçek denetleyiciler tarafından teyitlenmeyeceğini açıkladı. Şirket, doğruluk kontrolü programını sonlandırarak, X/Twitter'ın Topluluk Notları özelliğine benzer bir modeli uygulamaya koyacak. Ayrıca Meta kullanıcıların akışına daha fazla politik içerikler önermeyi hedefliyor. Zuckerberg yaptığı açıklamada, “Köklerimize dönüyoruz ve platformlarımızda ifade özgürlüğünü yeniden tesis ediyoruz” dedi. Yeni sistemin ilk olarak ABD’den başlayarak dünya çapında uygulanacağı belirtildi.
Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve Threads'in artık gerçek denetleyiciler tarafından denetlenmeyeceğini duyurdu.
Zuckerberg, değişikliklerin politik ve sosyal ortamın değişen dinamikleri ile ifade özgürlüğünü benimseme arzusundan kaynaklandığını belirtti.