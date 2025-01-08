Zuckerberg'den teyit uygulaması kararı: Sosyal medyada yalanlar çağı mı başlıyor?

“HATALARI AZALTACAĞIZ”

Zuckerberg, şirketin içerik moderasyonu için oluşturduğu sistemlerin çok karmaşık hale geldiğini ve bu nedenle hatalar yaptığını belirtti.

CEO Mark, “Çok karmaşık sistemler kurduk, ancak karmaşık sistemlerin sorunu şu ki, hata yapıyorlar. Sadece yüzde 1’lik bir hata oranı bile milyonlarca insanı etkileyebilir ve artık bu kadar çok hata ve sansür kabul edilemez bir noktaya ulaştı." dedi.

Meta, özellikle uyuşturucu, terörizm ve çocuk istismarı ile ilgili içerikleri sert bir şekilde denetlemeye devam edeceğini belirtti.

Ancak, göçmenlik ve toplumsal cinsiyet gibi tartışmalı konularla ilgili bazı içerik politikaları kaldırılacak.

Meta, yüksek derecede ciddi ihlallere odaklanmak için otomatik moderasyon sistemlerini yeniden yapılandıracak ve diğer ihlallerin kullanıcılar tarafından rapor edilmesini isteyecek.