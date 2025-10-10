Zuckerberg’in gizli sığınağı ortaya çıktı: "Kıyamet senaryosu" gerçek mi oluyor?

YAPAY ZEKA KORKUSU

OpenAI’ın kurucularından İlya Sutskever’in, “genel yapay zekâ” (AGI) geliştirilmeden önce şirketin önde gelen araştırmacıları için bir sığınak inşa edilmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.

OpenAI CEO’su Sam Altman, 2024’te “AGI’nin insanların sandığından çok daha yakında” olduğunu belirtti.



Google DeepMind kurucusu Demis Hassabis beş ila on yıllık bir zaman dilimi öngörürken, Anthropic kurucusu Dario Amodei, teknolojinin 2026 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabileceğini söylüyor.



Ancak bu tahminler kadar tartışma yaratan bir konu da, milyarderlerin aynı dönemde sığınak yatırımlarını hızlandırması.



Teknoloji çevrelerinde bu iki gelişme sıklıkla birlikte anılıyor: yapay zekâ devrimi mi geliyor, yoksa bir felaket senaryosuna mı hazırlanılıyor?