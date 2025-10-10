Zuckerberg’in gizli sığınağı ortaya çıktı: "Kıyamet senaryosu" gerçek mi oluyor?
Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, uzak bölgelerde satın aldıkları araziler ve yeraltı sığınaklarıyla dikkat çekiyor. Yapay zekânın geleceğine dair endişeler, bu “kıyamet hazırlığı” iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Bazı uzmanlar bu korkuların abartılı olduğunu savunsa da, milyarderlerin “felaket sigortası” olarak tanımlanan önlemleri hız kesmeden sürüyor.
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 2014’ten bu yana Hawaii’nin Kauai Adası’ndaki 1.400 dönümlük arazisini geliştiriyor.
BBC’ye göre mülkte bağımsız enerji ve gıda kaynaklarına sahip güvenli bir yeraltı sığınağı bulunuyor.
Projede çalışan işçilerin gizlilik sözleşmesi imzaladığı, arazinin çevresine halkın görüşünü engellemek için iki metre yüksekliğinde duvar örüldüğü belirtiliyor.
Wired dergisi de bu önlemlerin projenin kamuoyunun gözünden uzak tutulması için alındığını yazdı.