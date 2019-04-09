Zuckerberg'in çöpleriyle geçimini sağlıyor (Ayda 6 bin 800 TL gelir)

1 Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in San Francisco'daki malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan 56 yaşındaki emekli hava kuvvetleri çalışanı Jake Orta, geçimini Zuckerberg'in çöplerini satarak sağlıyor.

2 ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Orta hakkında bir haber hazırlayarak, eski askerin tam zamanlı bir 'çöp toplayıcısı' olduğunu yazdı.

3 Zuckerberg'in San Francisco'daki 10 milyon dolarlık malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan Orta'nın küçük stüdyo dairesi Zuckerberg'in çöpünden bulduğu eşyalarla dolu. Bunlar arasında elektrik süpürgesi, saç kurutma makinası, kahve makinası ve Facebook CEO'sunun eski kıyafetleri yer alıyor.

4 AYDA 6900 TL KAZANIYOR Orta, emeklilik sonrası evsiz kalmasının ardından Zuckerberg'in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada 300 dolar (1700 TL) yani ayda 6 bin 800 TL kazanıyor.

5 1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı’nda görev alan savai gazisi Orta, Zuckerberg'in evinde bulduğu en dikkat çekici eşyaları şöyle sıralıyor: Nike marka ayakkabılar, eski cep telefonları, birkaç iPad ve kol saati.

6 MARK ZUCKERBERG KİMDİR? Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal medya denilince akla gelen ilk isimlerden. Üniversitedeki yurt odasında kurduğu Facebook ile kısa sürede Forbes'un en zenginler listesine adını yazdıran Zuckerberg belki de çağımızın en merak edilen kişilerinden biri. İşte Zuckerberg hakkında bilmeniz gerekenler...

7 Mark Zuckerberg, 14 Mayıs 1984 yılında New York eyaletinin White Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.

8 Lisede çeşitli bilim dallarında bir çok ödül kazanan Zuckerberg, ABD’nin en önemli üniversitelerinden Harvard’a girdi ve bilgisayar bilimini okudu.

9 Üniversitenin ilk yılında, okulun en yakışıklı ve en güzel kızlarının seçilebildiği Facemash isimli bir internet sitesi kurdu. Sitede Harvard'daki tüm öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulması için üniversitenin veri tabanına girmesi gerekiyordu.

10 Veri tabanını hack'lediği ortaya çıkan Mark Zuckerberg, yaptığı bu eylem sonrası disipline verilince okulu bıraktı.

11 Harvard’lı öğrencileri internet üzerinde buluşturmak için Facebook isimli, ona şu anki servetini getirecek olan siteyi kurdu.

12 Site ününü Harvard’da okuyan öğrencilerin dışına çıkardı, kısa süre içinde dünyada bir sürü kullanıcıya sahip olan bir site halini aldı. 2012 yılı içinde 1 milyar kullanıcıya ulaştı.

13 Ayrıca onun bu başarısını anlatan " Birkaç Düşman Edinmeden 500 Milyon Arkadaş Kazanamazsınız" sloganıyla Sosyal Ağ adlı bir film çekilmiştir.