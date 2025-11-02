Antalya'da yazdan kalma günler
02.11.2025 15:05
İHA
Kasım ayı ile birlikte sıcaklıkların düşmesinin ardından Antalya'da güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.
Kış mevsimi Kasım ayının girmesi ile birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlarken turizm merkezi Antalya'da bahar havası yaşanmaya devam ediyor.
Hava sıcaklığının 24 derece deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü kentte hafta sonunu fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahiline akın etti.
Havanın parçalı bulutlu olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar ve yabancı misafirler kasım ayında denize girmenin keyfini sürdü.
Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre turizm kenti Antalya'da hafta içi güneşli bir hava hakim olurken hava sıcaklığı 24 derece ile 27 derece arasında değişecek.
