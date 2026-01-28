05.12'de evden çıktı, yedi gündür haber yok: Nimet Kılıç nerede?
28.01.2026 13:11
AA
Diyarbakır'da yedi gün önce kaybolan Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç isimli kadını arama çalışmaları yedinci gününde sürüyor.
Çınar ilçesine bağlı Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması yedinci gününe girdi.
AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 385 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, iz takip ve kadavra köpekleri ile 8 drone kullanılıyor.
Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.
Bölgede etkili olan sis ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.
05.12'DE EVDEN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ
Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.