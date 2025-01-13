0850’li numaralara dikkat! Dolandırıcılardan 5G tuzağı: “Almazsanız internetiniz kesilir”

“SATIN ALMAZSAN İNTERNETİN KESİLİR”

Dolandırıcıların mağduru olan Sevilay isimli bir vatandaş, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kendisine bu dolandırıcılık yöntemiyle 2 bin 900 TL’ye yeni modem satışı dayatıldığını; satın almaması durumunda da internetinin kesilmesiyle korkutulduğunu söyledi.

Bir başka vatandaş ise söz konusu modemi satın almazsa internet hızının büyük ölçüde düşmesiyle korkutulduğunu anlattı.

“CAYMA BEDELİ” YALANI

Dolandırıcılar, vatandaşları “cayma bedeli” yalanıyla da kandırıyor. Mağdurlardan biri, anlaşmasının iptal edileceğini, bu yüzden de cayma bedeli ödemesi gerektiğinin söylendiğini bildirdi.

Dolandırıcılara inanıp, 2 bin liralık ödeme yapan bir vatandaş ise herhangi bir modem gönderimi olmayınca dolandırıldığını anladığını aktardı.