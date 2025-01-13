0850’li numaralara dikkat! Dolandırıcılardan 5G tuzağı: “Almazsanız internetiniz kesilir”

Türkiye’de 5G teknolojisinin gelecek yıl devreye alınması bekleniyor. 5G için henüz ihale yapılmadı ama dolandırıcılar vatandaşları yeni teknolojiyi kullanarak mağdur etmeye başladı. 0850’li numaralardan arayıp, 5G destekli olduğunu söyledikleri modemleri satmaya çalışan dolandırıcılar, en az 3 bin liraya satmaya çalıştıkları modemin satın alınmaması durumunda mevcut modemin devre dışı kalacağı yalanıyla korkutuyor.

0850’li numaralara dikkat! Dolandırıcılardan 5G tuzağı: “Almazsanız internetiniz kesilir” - 1

Telefon dolandırıcılarının son yöntemi daha hizmete bile alınmayan 5G teknolojisi oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

0850’li numaralara dikkat! Dolandırıcılardan 5G tuzağı: “Almazsanız internetiniz kesilir” - 2

Vatandaşları arayarak semtte 5G altyapı çalışması olduğunu söyleyen dolandırıcılar, “Modeminiz 5G teknolojisiyle uyumlu değil.” yalanıyla tüketiciyi tuzağa çekmeye çalışıyor.

“Yeni bir modem almazsanız mevcut modeminiz devre dışı kalacak” diyerek vatandaşların gözünü korkutan dolandırıcılar, fiyatının en az 3 bin lira olduğunu söyledikleri hayali modemleri satmaya çalışıyor.
0850’li numaralara dikkat! Dolandırıcılardan 5G tuzağı: “Almazsanız internetiniz kesilir” - 3

“SATIN ALMAZSAN İNTERNETİN KESİLİR”

Dolandırıcıların mağduru olan Sevilay isimli bir vatandaş, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kendisine bu dolandırıcılık yöntemiyle 2 bin 900 TL’ye yeni modem satışı dayatıldığını; satın almaması durumunda da internetinin kesilmesiyle korkutulduğunu söyledi.

Bir başka vatandaş ise söz konusu modemi satın almazsa internet hızının büyük ölçüde düşmesiyle korkutulduğunu anlattı.

“CAYMA BEDELİ” YALANI

Dolandırıcılar, vatandaşları “cayma bedeli” yalanıyla da kandırıyor. Mağdurlardan biri, anlaşmasının iptal edileceğini, bu yüzden de cayma bedeli ödemesi gerektiğinin söylendiğini bildirdi.

Dolandırıcılara inanıp, 2 bin liralık ödeme yapan bir vatandaş ise herhangi bir modem gönderimi olmayınca dolandırıldığını anladığını aktardı.

0850’li numaralara dikkat! Dolandırıcılardan 5G tuzağı: “Almazsanız internetiniz kesilir” - 4

0850’Lİ NUMARALARA DİKKAT

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç ise vatandaşları, dolandırıcılara karşı uyardı.

Dolandırıcıların bilişim alanındaki kabiliyetleri nedeniyle numaraları kopyalayabildiklerine, bu nedenle 444 ya da 0850 ile başlayan numaralarla arayabildiklerine dikkat çekti.
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