0850’li numaralara dikkat! Dolandırıcılardan 5G tuzağı: “Almazsanız internetiniz kesilir”
Türkiye’de 5G teknolojisinin gelecek yıl devreye alınması bekleniyor. 5G için henüz ihale yapılmadı ama dolandırıcılar vatandaşları yeni teknolojiyi kullanarak mağdur etmeye başladı. 0850’li numaralardan arayıp, 5G destekli olduğunu söyledikleri modemleri satmaya çalışan dolandırıcılar, en az 3 bin liraya satmaya çalıştıkları modemin satın alınmaması durumunda mevcut modemin devre dışı kalacağı yalanıyla korkutuyor.
Telefon dolandırıcılarının son yöntemi daha hizmete bile alınmayan 5G teknolojisi oldu.