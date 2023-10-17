1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredide son durum

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi başvurusu gündemde. Açıklanması beklenen düşük faizli kredi kampanyasıyla birlikte konut sahibi olma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise kredi kampanyasının ayrıntılarının belirlenmesini bekliyor. Gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi. Peki, 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman?

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredide son durum - 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz aylarda "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklaması yapmıştı. Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan düşük faizli konut kredisi başvuruları kapsamında, tüm ayrıntıların ne zaman netleşeceği merak konusu oldu. Vatandaşların araştırmaları ise yeni yıl öncesi hız kazandı. İşte, ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusunda son bilgiler...

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1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredide son durum - 2

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredide son durum - 3

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredide son durum - 4

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DUYURMUŞTU

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredide son durum - 5

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

1.20 düşük faizli konut kredisi sadece hiç evi olmayanlara verilecek.

Söz konusu kredi başvurularına dair diğer şartlar netleştiğinde haberimizde yer verereceğiz.

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