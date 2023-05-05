1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi üzerinde altın alım-satım işiyle uğraşan N.D.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi.
Araçtan inen silahlı 4 kişi, N.D.'yi dövdükten sonra, içinde 1,5 milyon euro para bulunan çantayı alarak kaçtı.
Yüzlerce saat güvenlik kamerası inceleyen polis, önce çalıntı aracı ardından çetenin Eyüpsultan'daki yerini tespit etti.
Paraları bölüşen zanlılardan bir kısmının ise Datça Palamutbükü'ne gittikleri ve Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 17 çete üyesi 39 tabancayla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.