1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama

İstanbul Sancaktepe'de altın alım-satım işi yapan bir kişinin otomobilinin önünü keserek 1,5 milyon euro gasbeden çete çökertildi. İstanbul ve Muğla'da özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 17 kişi 39 tabancayla yakalandı. Zanlılardan 13'ü tutuklandı.

1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 1

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi üzerinde altın alım-satım işiyle uğraşan N.D.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 2

Araçtan inen silahlı 4 kişi, N.D.'yi dövdükten sonra, içinde 1,5 milyon euro para bulunan çantayı alarak kaçtı.

1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 3

Yüzlerce saat güvenlik kamerası inceleyen polis, önce çalıntı aracı ardından çetenin Eyüpsultan'daki yerini tespit etti.

1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 4

Paraları bölüşen zanlılardan bir kısmının ise Datça Palamutbükü'ne gittikleri ve Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı.

1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 5

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 17 çete üyesi 39 tabancayla yakalandı.

1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 6

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.

1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 7
1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 8
1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 9
1,5 milyon euroluk vurgun yapan çete çökertildi: 13 tutuklama - 10
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