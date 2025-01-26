1,5 milyon lira değerinde 243 tarihi eser ele geçirildi
Ankara ve İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Osmanlı dönemine ait ve piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğu değerlendirilen 243 eser ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik yaklaşık 6 ay boyunca süren çalışma sonucu, Altındağ'daki bir iş yerinde 2 kişinin internet üzerinden mezat yaptıklarını tespit etti.