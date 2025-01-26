1,5 milyon lira değerinde 243 tarihi eser ele geçirildi

Ayrıca ele geçirilenler arasında Osmanlı sarayındaki mutfakta kullanılan 19. ve 20. yüzyıla ait Avrupa ve Fransız kültüründen çatal, bıçak ve kaşık takımı, 1877'de hat sanatıyla yapılan besmele yazılı ahşap levha, orta kısmında "Yedi Uyuyanlar"ın isimlerinin yazılı olduğu, kelimeişehadet ve Ayet-el Kürsi ile çevrelenmiş hat levha, 1911 tarihli, üzerinde Allah'ın isimleri ve Dört Halife'nin isimlerinin yazılı olduğu, orta kısmında Süleymaniye Camisi betimlenen bez levha da bulunuyor.

Ortalama piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünlerin, esas değerlemeleri Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacak.