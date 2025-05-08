1.500 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 2025: Trabzon, Rize, Artvin, Giresun işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları için gözler İŞKUR’a çevrildi. İşçi alımı çay eksperi, beden işçisi,teknik kariyerli lise mezunu işçi,engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi kadrolarına yapılacak. 4 farklı ilde yapılacak alımlara başvuru yapmaya hazırlanan adaylar ise başvuru şartları ve tarihleri araştırıyor. ÇAYKUR işçi alımı müracaatları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki 1.500 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin detaylar…
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılında 1.500 işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illeri için yapılacak alımların 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. Ancak şartlarda yapılan düzenlemeler sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı. Yeni 1.500 mevsimlik işçi alımı başvuru tarihleri, şartları araştırılıyor. Rize ilinde 1.162 kişilik kadro ayrılırken Trabzon’da ise 224 kişi alınacak. Yapılan açıklamaya göre Artvin’de 94 ve Giresun’da 20 kişilik alım gerçekleştirilecek. Peki ÇAYKUR 1.500 işçi alımı ilanı yayımlandı mı? İşte, 1.500 işçi alımına ilişkin detaylar…