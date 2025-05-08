1.500 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 2025: Trabzon, Rize, Artvin, Giresun işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları için gözler İŞKUR’a çevrildi. İşçi alımı çay eksperi, beden işçisi,teknik kariyerli lise mezunu işçi,engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi kadrolarına yapılacak. 4 farklı ilde yapılacak alımlara başvuru yapmaya hazırlanan adaylar ise başvuru şartları ve tarihleri araştırıyor. ÇAYKUR işçi alımı müracaatları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki 1.500 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin detaylar…

1.500 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 2025: Trabzon, Rize, Artvin, Giresun işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 1

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılında 1.500 işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illeri için yapılacak alımların 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. Ancak şartlarda yapılan düzenlemeler sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı. Yeni 1.500 mevsimlik işçi alımı başvuru tarihleri, şartları araştırılıyor. Rize ilinde 1.162 kişilik kadro ayrılırken Trabzon’da ise 224 kişi alınacak. Yapılan açıklamaya göre Artvin’de 94 ve Giresun’da 20 kişilik alım gerçekleştirilecek. Peki ÇAYKUR 1.500 işçi alımı ilanı yayımlandı mı? İşte, 1.500 işçi alımına ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

1.500 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 2025: Trabzon, Rize, Artvin, Giresun işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 2

ÇAYKUR 1.500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Nisan ayı başında başlaması planlanan işçi alımı ertelendi. Başvuru şartlarında gerçekleştirilen bazı düzenlemeler sebebiyle işçi alımı ileri bir tarihte yapılacak. Mayıs ayı sonuna kadar işçi alımına ilişkin sürecin yeniden başlaması bekleniyor. Başvurulara ilişkin tarihler belli olduğunda detaylar haberimize eklenecektir.

1.500 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 2025: Trabzon, Rize, Artvin, Giresun işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 3

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE KONTENJANLAR

RİZE - 1.162 Kişilik kadro

348 teknik lise mezunu,
700 beden işçisi,
34 çay eksperi,
50 engelli mevsimlik işçi,
30 eski hükümlü mevsimlik işçi.

- TRABZON - 224 Kişilik Kadro

32 teknik lise mezunu,
163 beden işçisi,
13 çay eksperi,
10 engelli işçi,
6 eski hükümlü.

1.500 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 2025: Trabzon, Rize, Artvin, Giresun işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 4

- ARTVİN - 94 Kişilik Kadro

17 teknik lise mezunu,
56 beden işçisi,
13 çay eksperi,
6 engelli işçi,
2 eski hükümlü.

- GİRESUN - 20 Kişilik Kadro

8 teknik lise mezunu,
12 beden işçisi

1.500 ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 2025: Trabzon, Rize, Artvin, Giresun işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 5

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 1.500 mevsimlik işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. ÇAYKUR işçi alımı ilanı yayımlandıktan sonra adaylar iskur.gov.tr adresinden başvurularını tamamlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER