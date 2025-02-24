İBB memur alımı sonuç sorgulama (Kariyer İBB) ekranı: İBB memur alımı (itfaiye - zabıta) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen memur alımı sürecinde sona yaklaşıldı. Toplamda 1.532 kadro için başvurular 16 Şubat’ta tamamlanmıştı. İBB tarafından yapılan duyuruya göre, belirlenen kontenjanın 5 katı kadar aday sınavlara katılma hakkı elde edecek. İBB memur alımı sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, başarılı adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlara giriş belgelerini temin edebilecek. Peki, İBB memur alımı (itfaiye - zabıta) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarına göre itfaiye eri, zabıta ve memur kadroları için ilan yayınlamıştı. İBB memur alımında toplam kontenjan 1.532 olarak belirlenirken adaylar internet üzerinden başvurularını 16 Şubat’a kadar tamamladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 1 haftadan uzun zaman geçerken gözler sonuçlara çevrildi. İBB memur alımı sonuçları, adaylara mail veya posta yoluyla ayrıca bildirilmeyecek. Adaylar başvuru sonuçlarını ibb.gov.tr adresinden yapacağı sorgulama ile öğrenebilecek. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek. Peki İBB memur alımı sonuçları 2025 belli oldu mu? İşte, İBB 1.532 memur alımı sonuç sorgulama ekranı…