İBB memur alımı sonuç sorgulama (Kariyer İBB) ekranı: İBB memur alımı (itfaiye - zabıta) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen memur alımı sürecinde sona yaklaşıldı. Toplamda 1.532 kadro için başvurular 16 Şubat’ta tamamlanmıştı. İBB tarafından yapılan duyuruya göre, belirlenen kontenjanın 5 katı kadar aday sınavlara katılma hakkı elde edecek. İBB memur alımı sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, başarılı adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlara giriş belgelerini temin edebilecek. Peki, İBB memur alımı (itfaiye - zabıta) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB memur alımı sonuç sorgulama (Kariyer İBB) ekranı: İBB memur alımı (itfaiye - zabıta) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlarına göre itfaiye eri, zabıta ve memur kadroları için ilan yayınlamıştı. İBB memur alımında toplam kontenjan 1.532 olarak belirlenirken adaylar internet üzerinden başvurularını 16 Şubat’a kadar tamamladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 1 haftadan uzun zaman geçerken gözler sonuçlara çevrildi. İBB memur alımı sonuçları, adaylara mail veya posta yoluyla ayrıca bildirilmeyecek. Adaylar başvuru sonuçlarını ibb.gov.tr adresinden yapacağı sorgulama ile öğrenebilecek. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek. Peki İBB memur alımı sonuçları 2025 belli oldu mu? İşte, İBB 1.532 memur alımı sonuç sorgulama ekranı…

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İBB memur alımı sonuç sorgulama (Kariyer İBB) ekranı: İBB memur alımı (itfaiye - zabıta) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

İBB MEMUR ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı sonuçları bugün ( 24 Şubat Pazartesi) erişime açılıyor. 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi.

Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak. her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday, sözlü sınava itfaiye eri ve zabıta memur kadroları için yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacak.

İBB memur alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Başvuru sonuçlarının bugün en geç saat 15.00’a kadar açıklanması bekleniyor.

İBB memur alımı sonuç sorgulama (Kariyer İBB) ekranı: İBB memur alımı (itfaiye - zabıta) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

İBB 1.532 PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI 

Başvuru yapan adaylar, İBB’den memur alımı sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuçları ibb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Başvuruları kabul edilen adaylar yazılı sınavlara davet edilecek. 

İBB memur alımı sonuç sorgulama (Kariyer İBB) ekranı: İBB memur alımı (itfaiye - zabıta) sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

E -DEVLET ÜZERİNDEN SINAV TARİHİ DUYURULACAK

İBB memur alımına hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. “ ifadeleri kullanıldı. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

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