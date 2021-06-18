1,65 tonluk dev kurbanlık ilgi çekiyor

Çorum’da, Kurban Bayramı öncesi satışı yapılan 1,65 tonluk simental cinsi Buğra adlı dev dana ilgi çekiyor.

İHA 18.06.2021 - 08:50

1,65 tonluk dev kurbanlık ilgi çekiyor - 1
Kurban Bayramı'na az bir süre kala satışa çıkarılan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı.
Çorum’da bir çiftlikte yetiştirilen ve 1,65 ton ağırlığına ulaşan ve 'Buğra' adı verilen dev kurbanlık, ilgi çekiyor.
1,65 tonluk dev kurbanlık ilgi çekiyor - 2
3.5 yaşındaki kurbanlığa hem çiftlik sahibi hem de çalışanları özel olarak ilgilenerek bakımını yapıyor.
1,65 tonluk dev kurbanlık ilgi çekiyor - 3
İşletme sahiplerinden Okan Bek, kurbanlığın simental ırkı ve 3.5 yaşında olduğunu belirterek, “Çiftliğe geldiğinde 1 yaşındaydı. Bizim de ilgimizi çeken ciddi bir gelişme gösteren hayvandı” dedi.
1,65 tonluk dev kurbanlık ilgi çekiyor - 4
Ziraat mühendisi olduğunu dile getiren Bek, "Çiftliğimizde kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Özel yemlerle ve özel formüllerle belediğimiz bu hayvan şu anda bin 650 kilo. Kurbanlığımızı Çorumlu bir iş adamımıza sattık" diye konuştu.
1,65 tonluk dev kurbanlık ilgi çekiyor - 5
1,65 tonluk dev kurbanlık ilgi çekiyor - 6

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