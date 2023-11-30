1 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı vakitleri
Cuma gününe mahsus olan cuma namazında bu hafta Müslümanlar yine camileri dolduracak. Camide cemaatle birlikte namazlarını ihya etmek isteyen vatandaşlar şimdiden saat araştırmalarına başladı. Cuma gününde namaz ibadetini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar, cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Camilere gidip cemaatle beraber saf tutacak olanlar, bu hafta cuma namazının yaşadıkları illerde kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. İşte, Diyanet bilgisine göre Türkiye geneli 1 Aralık 2023 cuma namazı saatleri....
Aralık ayının ilk Cuma gününün gelmesi ile beraber cuma namazı saatine yönelik araştırmalar da yoğunlaştı. İkamet ettikleri şehirlere göre, cuma namazının kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 1 Aralık 2023 Cuma namazı vakitlerini inceliyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 1 Aralık İstanbul Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin cuma namazı saatleri...