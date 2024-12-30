1 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü? Yılbaşı tatil takvimi: 3

31 ARALIK ANLAM VE ÖNEMİ

Her kültür ve toplum, 31 Aralık’ı farklı şekillerde kutlar. Örneğin: Batı dünyasında Noel ve Yılbaşı kutlamaları iç içe geçmiştir. Bazı Asya ülkelerinde yılbaşı farklı bir tarihte kutlansa da, 31 Aralık uluslararası etkiler nedeniyle önem taşır.



Takvim sistemlerinin düzenlenmesiyle, 31 Aralık uluslararası bir önem kazanmıştır. Gregoryen takvimine göre yılın son günü olarak belirlenen bu tarih, küresel ölçekte kabul edilmiştir.



Modern dünyanın hızla küreselleşmesi, 31 Aralık'ın neredeyse her toplumda bir dönüm noktası olarak kutlanmasına yol açmıştır.