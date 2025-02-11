1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler

Gümüşhane'de 20 kişilik dağcı grubu, kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi bulan kar kütlelerini adeta tünel gibi yararak doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sibirya'yı andıran manzaralar eşliğinde 9 kilometrelik parkuru 7 saatte tamamlayan sporcular, zaman zaman zorlu anlar yaşadı.

1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler - 1

Gümüşhane'de bir grup dağcı, geçtiğimiz hafta içi gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı içerisinde Tersun Dağından Karamustafa Köyüne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler - 2

Erkek sporcular, diğer katılımcılar için adeta kar tünelleri açarak ilerlemeyi kolaylaştırdı.

1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler - 3

Zirvelerden görünen karlı tepeler ve çam ağaçlarının üzerini kaplayan kar ve buz görüntüsü adete kutupları andırırken, kar örtüsü bölgede görülmeye değer görüntüler oluşturdu.

Yürüyüş sırasında Hatunoluğu Yaylasında mola veren ekip, kar üzerinde yapılan sucuk ekmek ikramıyla enerji topladı.

1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler - 4

''ZORUN DA ZORU''

Çam ormanlarının kış mevsiminde karla buluştuğu görsel şölene tanıklık ederek gerçekleştirilen yürüyüşe katılan ve birkaç gün önce Diyarbakır'dan geldiğini kaydeden İlknur Çoban, şöyle konuştu:

"Ben 3-5 gün önce Diyarbakır'dan geldim. Orada yarım kol giyerken burada karın içerisine düştüm. Bana karda yürüyeceklerini söylediler sağ olsunlar. Ama yüzeceğimizi söylememişlerdi. Bayağı yüzdük, donduk, battık çıktık ama sonunda parkuru tamamladık. Bitmeyecek gibi geldi. Asla orta değil, zorun da zoru.''

1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler - 5

Etkinliğe katılan emekli kimya öğretmeni Zehra Aygün ise "Çok doğa yürüyüşü yaptım ama bugünkü durum çok farklıydı. İlk defa böyle bir yürüyüşe katıldım. Yani ayağım battı ve çıkmadı. Zor kurtuldum. Çünkü yumuşak bir kar vardı. Böyle de beklemiyordum orta zorlukta diye düşünmüştüm. Benim için sürpriz oldu'' dedi.

1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler - 6
1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler - 7
1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler - 8
1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler - 9
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