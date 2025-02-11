1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler

Etkinliğe katılan emekli kimya öğretmeni Zehra Aygün ise "Çok doğa yürüyüşü yaptım ama bugünkü durum çok farklıydı. İlk defa böyle bir yürüyüşe katıldım. Yani ayağım battı ve çıkmadı. Zor kurtuldum. Çünkü yumuşak bir kar vardı. Böyle de beklemiyordum orta zorlukta diye düşünmüştüm. Benim için sürpriz oldu'' dedi.