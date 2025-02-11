1 buçuk metrelik karda 7 saat yürüdüler
Gümüşhane'de 20 kişilik dağcı grubu, kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi bulan kar kütlelerini adeta tünel gibi yararak doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sibirya'yı andıran manzaralar eşliğinde 9 kilometrelik parkuru 7 saatte tamamlayan sporcular, zaman zaman zorlu anlar yaşadı.
Gümüşhane'de bir grup dağcı, geçtiğimiz hafta içi gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı içerisinde Tersun Dağından Karamustafa Köyüne doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.