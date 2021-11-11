Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan gemilerin olduğu su altı parkına dalış yapıldı. Dalışta savaştan kalma gemiler, top mermileri, süngüler ve diğer tarihi malzemeler görüntülendi. Dünya tarihinin dönüm noktaları arasında yer alan ve ülkelerin kaderini değiştiren 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin üzerinden 103 yıl geçti. Saraybosna'da yaşanan suikastla 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren Avrupa merkezli muharebeler, cepheleri ve farkı noktalarda yükselen bombardıman sesleriyle tarihteki yerini koruyor. Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Kafkasya cephelerinde 4 yıldan fazla süren savaşın kırılma noktaları Çanakkale'de cereyan etti. 1915-1916'da Gelibolu Yarımadası'nda, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebelerinde binlerce can kaybı yaşandı.\nAyrıca, Çanakkale Boğazı'nda çok sayıda askeri gemi bombardımanlarla batırıldı. Su altı eğitmenleri ve dalgıçlarla, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyan ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Seddülbahir köyü açıklarında oluşturularak 2 Ekim'de açılan "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı"na dalış gerçekleştirdi. Ekip, 24 metre derinlikte 120 metre boyundaki "H.M.S. Majestic" batığını görüntüledi. Britanya Adası'nı koruyan donanmanın komuta gemisi olan ve Çanakkale Kara Savaşları sırasında 27 Mayıs 1915'te U21 denizaltısı tarafından torpillenerek batırılan Majestic, batıkların en önemlileri arasında yer alıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay, 1. Dünya Savaşı'nın Almanya ile ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdiğini söyledi. Muharebelerin çoğunlukla Avrupa kıtasının batısı ve doğusunda yaşandığını belirten Atabay, "Büyük savaşlar oldu. Bunun yanında özellikle Atlas Okyanusu'nda ve Büyük Okyanus'ta deniz savaşları da gerçekleşti" dedi. Atabay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının bölgede batık dalış merkezi oluşturduğunu belirtti. Batıkların, 14 noktada yer aldığını belirten Atabay, "Majestic, Turump, Goliath gibi önemli gemilerin yanında, kıyıya çok yakın ve yeni dalışa başlayacak kişilerin rahatlıkla dalabilecekleri sığ bölgelerde gemiler var. Hem 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden denizciler hem de bütün askerler içi bu tür anı dalışlarının yapılması, Türkiye, Çanakkale ve dünyada savaşın ne kadar vahim bir durum olduğuna dikkat çekmek açısından önemli" diye konuştu. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir su altı parkının tarihe bir dalış olduğunu vurgulayarak, “Ziyaretçiler su altı parkına daldıkları zaman savaştan kalma gemileri, top mermilerini, belki süngüleri yani o dönemki savaştan kalma tarihi malzemeleri görecekler. Çok mutluyuz. Çanakkale Gelibolu Sualtı Parkı, dünyanın en önemli dalış merkezlerinden olacak. Çok talep var. Çanakkale, dünyada dalış denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden olacak” şeklinde konuştu. Bölgenin daha önce özel izinlere tabi bir dalış alanı olduğunu ancak son düzenlemeyle turizme açıldığını belirten Zeybek, "Burası 100 yıllık bir su altı parkı. Her batıkta, gemide yaşanmışlık var. Dalıcıları Çanakkale Boğazı'nın çıkışı olduğu için güzel bir canlılık bekliyor. Karadeniz'de büyüyen canlılar, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek bu bölgeden Ege'ye açılıyorlar. Dolayısıyla bu bölgede Marmara ve Ege suyu var" dedi.