1 Ekim ne günü? 1 Ekim'de kutlanan özel günler

Ekim ayının ilk günü bazı özel günleri de içerisinde barındırıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle ekim ayının anlam ve önemi merak ediliyor. Peki, 1 Ekim ne günü? 1 Ekim'de kutlanan özel günler neler?

1 Ekim ne günü? 1 Ekim'de kutlanan özel günler - 1

Sonbahar mevsimlerinden biri olan ekim ayı geldi çattı. Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Ekim ayının başlamasına kısa bir süre kala özel günler ve haftalar gündem oldu. İşte 1 Ekim'de kutlanan bazı özel günler:

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Ekim ne günü? 1 Ekim'de kutlanan özel günler - 2

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

Dünya Yaşlılar Günü, her yıl 1 Ekim'de kutlanan özel bir gündür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990'da oy birliği ile bu gün Dünya Yaşlılar Günü olarak kabul edilmiştir. İlk olarak 1 Ekim 1991'de kutlanmıştır.

1 Ekim ne günü? 1 Ekim'de kutlanan özel günler - 3

DÜNYA KAHVE GÜNÜ

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, yılın farklı günlerinde kahve günü kutlanıyor. Ancak 2014 yılında Uluslararası Kahve Örgütü tarafından 1 Ekim, Dünya Kahve Günü ilan edildi.Mart 2014'te, ICO'ya (Uluslararası Kahve Örgütü) Üye Devletler, dünya çapındaki kahve severler için tek bir kutlama günü oluşturmak amacıyla 1 Ekim'de Uluslararası Kahve Günü düzenlemeyi kabul etti.

1 Ekim ne günü? 1 Ekim'de kutlanan özel günler - 4

DÜNYA VEJETARYENLER GÜNÜ

Dünya, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ekim'de et tüketiminin azaltılması ve bitkisel beslenmenin önemine odaklanarak "Dünya Vejetaryenler Günü" nü kutluyor. Bu özel günde sağlık, çevre ve hayvan haklarına dikkat çekmek için birtakım etkinlikler düzenleniyor.

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