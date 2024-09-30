1 Ekim ne günü? 1 Ekim'de kutlanan özel günler

Sonbahar mevsimlerinden biri olan ekim ayı geldi çattı. Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Ekim ayının başlamasına kısa bir süre kala özel günler ve haftalar gündem oldu. İşte 1 Ekim'de kutlanan bazı özel günler: