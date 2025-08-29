1 Eylül hazırlığı: "Bol miktarda hamsi ve sardalya olacak"

'BEKLETİMİZ, BOL BALIK YEDİRMEK'

İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Geçen sene iyi bir sezon geçirmiştik. Bu sene mevsim normallerin üzerinde bir sıcaklık var. Buna rağmen bu seneki beklentimiz, yeni sezonda bol balık yedirmek. Geçen yıl en çok Karadeniz'de palamut çıktı. Peşine de hamsi geldi. Ege Bölgesi'nde ise sardalya, hamsi ve istavrit yaptı. Bu yıl da inşallah bereketli bir sezon geçiririz diye düşünüyorum" dedi.





