1 Eylül hazırlığı: "Bol miktarda hamsi ve sardalya olacak"
İzmir'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi ağlarını ve teknelerini tamir ediyor. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Şu an denizden gelen haberlere göre; bol miktarda hamsi ve sardalya olacağının işareti. Halkımıza ucuz balık yedireceğiz" dedi.
Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçıların da açılmak için hazırlıkları sürüyor. 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopmuş ve yıpranmış yerleri örüp, sağlamlaştırıyor.